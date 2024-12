Palabra de Honor, el reality de Canal 13, emitió un tenso capítulo en donde Faloon Larraguibel se enfrentó a Oriana Marzoli y Facundo González tras la competencia por equipos en donde la comunicadora recordó complejo episodio personal.

Todo comenzó cuando el equipo dorado se llevó el triunfo en donde Faloon reclamó que su equipo se vio distraído por los gritos de Facundo durante la competencia.

“Siempre molestando y minimizando a las mujeres. Yo viví maltrato y por eso identifico mucho la misoginia”, expresó la comunicadora refiriéndose a la situación que vivió con su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda, a quien denunció por violencia intrafamiliar.

Faloon se refiere a complejo caso personal con JP Pineda

Por su parte, Facundo respondió con todo. “No voy a permitir que esta señora o señorita”, comenzó señalando a lo que Faloon irrumpe: “Señora aún”.

“Me quiere dejar mal sabiendo que a la que odian es a ella, a mí, gracias a dios tengo mucho público por eso he trabajado en tantos lugares y la gente me quiso. Va a ser la última vez que voy a permitir que me digan eso, ella no puede hablar de maltratos, ella ha sufrido eso y es una pena, pobrecita”, señaló el argentino.

Faloon quedó sorprendida por los dichos de su compañero, repitiendo sus comentarios. “Qué pena por ella, ahora que me diga ‘se lo merece'”. Agregando que debido a que vivió maltrato lo puede identificar.

En ese momento, Oriana muy molesta arremetió contra Larraguibel. “No voy a permitir que a mi novio le llamen maltratador, te lavas la boca tú y el resto. Si no tienen ni puñetera idea de lo que significa maltratador, problema vuestro”.

“Si sabe” irrumpió Facundo. “Si sé y por eso lo identifico”, agregó Faloon.