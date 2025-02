En un nuevo capítulo de Palabra de Honor Faloon Larraguibel hizo una inesperada confesión sobre su matrimonio con el exfutbolista Jean Paul Pineda revelando los motivos por los que no podía terminar la relación.

Mientras Josué hablaba de su relación con Zoé, diciéndole a sus compañeros que tuvieron una relación tóxica, pero que al final él terminó enamorado de ella, Faloon le preguntó si le había sido infiel. “Muchísimas veces”, respondió el español.

“Me acabé enamorando de ella, pero una parte de mí no quería estar con ella. Para mí era como una droga”, admitió.

La confesión de Faloon en Palabra de Honor

La comunicadora le dijo que entonces él no estuvo enamorado. “Hacerle daño una y otra vez, sabiendo que le va a doler, con las infidelidades, eso no es amor”, le señaló.

Luego agregó: “Tienes como una atracción física o sexual cuática y se conectan súper bien y se complementan en la cama, y eso tira demasiado”, explicó la ex Yingo, para luego añadir: “eso te lleva todo el rato a no poder salir del círculo”.

En esa línea, Larraguibel comparó su propia experiencia con el futbolista. “Me pasó que mi ex me cagó millones de veces, y también era lo mismo porque nos veíamos, nos tocábamos y era como conche… y caí una y otra vez y no podía salir Lo mejor es cortar, adiós, no hablo nada más contigo y no te veo nunca más”, concluyó Faloon.

