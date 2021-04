¡Otra polémica! Cami Gallardo recibe el repudio en redes sociales al figurar en fiesta masiva en Miami

Cami Gallardo vuelve a protagonizar una polémica, a solo dos meses de ser detenida por participar en una fiesta que superaba el aforo permitido y por no respetar la cuarentena obligatoria al llegar del extranjero. Ahora, la cantante se viralizó por aparecer en una serie de fotografías que la muestran en medio de una fiesta en Miami.

Los registros fueron publicados por la cuenta de Instagram @fiestabresh, evento que se promueve como "LA FIESTA MÁS LINDA DEL MUNDO" donde hay "MUCHO BESITO EN LA BOCA", además de "HITAZO TRAS HITAZO". Además, las capturas aparecieron en otras cuentas de asistentes a la velada.

En el lugar, que en este caso es en Miami, Florida, no hay distancia social ni tampoco se respeta el uso de mascarillas.

La difusión de las imágenes cobró fuerza en las redes sociales y los más críticos no tardaron en cuestionar a la artista. Fue la cuenta de la discotheque Blondie, uno de los perfiles más populares que encendió el fuego en la pradera, al publicar las imágenes de la cantante con el mensaje: "Poco Gallardo lo de Camila el finde".

"Cami te pasas para irresponsable", indicaron otros. Tampoco faltaron quienes le recordaron el incidente del verano en su departamento del Hotel W.

Yo no puedo ver a mi familia y amigos hace meses. Pero personas privilegiadas como Camila Gallardo no solo se dan el privilegio de viajar en plena pandemia, si no que incumplen todas las normas sanitarias para que yo siga encerrada sin ver a mis seres queridos x no se cuanto más.