¿Qué pasa con la gente?: Faloon responde a las críticas que recibió por su dentadura

La integrante de Zona de Estrellas Faloon Larraguibel, respondió a las críticas que recibió en redes sociales por su dentadura, donde señaló que se sorprendió por los malos comentarios que recibió señalando que "burlarse del aspecto físico de otra persona pasó de moda".

Luego la ex Yingo agregó: "Estamos todas en querer apoyarnos, en aceptarnos, respetarnos, pero no se nota. Como que lo hacen de la boca para afuera. Y otras que dicen tener una mente súper abierta, aceptar y respetar a todo el mundo, pero al final son súper inconsecuentes con lo que dicen. Claro, predican pero no practican".

Señaló que se había creado una cuenta en TikTok pero se salió debido a las faltas de respeto que allí ocurrían.

Señaló que se entretiene haciendo reels: "me dan ganas de hacer porque igual me aburro caleta a veces. Y hoy día subí ese y puta que me webearon por los dientes, la cagó. Sorry las expresiones, pero de verdad es impresionante. Yo creo que si me faltara un diente también me webiarían; si tuviera un diente picado también me webiarían; si tuviera los dientes sucios también me webiarían".

"¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? Me decían no sé qué cuestión, como ‘Pepe Cortisona’, como Farkas 2’ . Pero a mí me encantan mis dientes. Mis dientes son perfectos. Me los hice así, porque yo los quería así. Esa es la gracia de tener carillas". indicó la joven.