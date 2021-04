"Fue muy desagradable": Cecilia Gutiérrez desclasifica sus malas experiencias entrevistando actores

La periodista Cecilia Gutiérrez tiene una larga trayectoria en la que ha develado los secretos de las figuras de la farándula nacional y si bien ha tenido un buen pasar haciendo su trabajo, ahora confesó que en algunas oportunidades se enfrentó a malas experiencias al entrevistar particularmente a actores.

En medio del panel del programa Zona de Estrellas, Gutiérrez no tuvo problema en explicar lo que había ocurrido y específicamente con quién vivió esos incómodos momentos, a propósito de que en el espacio televisivo conversaban sobre el desdén que demostró de Cami Gallardo en una de sus últimas conversaciones públicas, en la que interactuó con Meli Noto.

"Yo he tenido súper mala experiencia entrevistando a actores. Lo de la Camila Gallardo incluso me pareció que había sido simpática en algunas ocasiones", resaltó Gutiérrez, reaccionando ante el resto de sus compañeros.

Luego procedió a relatar suceso que ocurrieron cuando reporteaba para el diario La Tercera, explicando que "son personas muy desagradables. Benjamín Vicuña también, al principio a mí me daba lata que me mandaran a entrevistarlo porque de verdad era muy pesado, muy mala onda, siempre amurrado, también comiendo. No les importa, se paran entremedio, no te miran nunca".

"Una vez me tocó ir a entrevistar a la Luz Valdivieso al canal y estaba con la Antonia Zegers en maquillaje. Yo estaba ahí mismo, en maquillaje, sentada esperando y andaba con un vestido blanco"

"Nunca me voy a olvidar, porque andaba con un vestido blanco como de invierno. Entonces las dos así como: 'Sí po, son súper desubicados, tan desubicados como una mina que se ponen vestido blanco en invierno'. Muy gratuito, muy a pito de nada y así como gritándolo porque sabían que yo estaba ahí", aseguró Gutiérrez.

Los cuatro actores identificados por Cecilia Gutiérrez en malas experiencias en entrevistas: Luz Valdivieso, Benjamín Vicuña, Gonzalo Valenzuela y Antonia Zegers.

Luego la conversación viró derechamente a la figura de Gonzalo Valenzuela, sobre quien no tuvo palabras cariñosas.

"Estuvo todo el rato reclamando en las fotos y después en la entrevista todo el rato tiró mierda contra los periodistas. Así como 'es que los periodistas son una mierda, preguntan puras estupideces y lo único que les importa es la vida privada'", explicó la ex panelista de Me Late.

"De verdad que lo iba a entrevistar por un personaje nuevo que tenía. De hecho, en esa época compartía roles con la Mane Swett y mi entrevista era netamente del personaje. En ese tiempo La Tercera no hacía farándula. Entonces ni una posibilidad de preguntar algo de su vida privada"

Esto para después rematar: "fue muy desagradable y así tuve miles de experiencias, por eso te digo que incluso lo de la Camila no califica dentro de los más pesados".