"Si saben cómo me pongo para que me provocan": Sergio Rojas le contesta a Cecilia Gutiérrez y Mario Velasco

El panelista del Me Late Sergio Rojas, le respondió a Cecilia Gutiérrez y a Mario Velasco, luego que ambos integrantes del programa Zona de Estrellas comentaran el error que Rojas cometió en "Que te lo digo" espacio que conduce junto a Hugo Valencia, donde accidentalmente mostró un video sexual de la cuenta de Only Fans de Nelson Mauri.

Según lo que con recopiló La Cuarta, Mario Velasco se refirió al tema señalando: "¿Qué te parece que ellos se empiecen a cagar de la risa? Digamos las cosas: se empiezan a cagar de la risa de esta filtración, que para nosotros corresponde más a un ejercicio más solapado del periodismo, que es filtrar imágenes aludiendo a un hackeo que evidentemente no es”.

En ese momento, la ex compañera de Sergio Rojas en el Primer Plano del Pueblo comentó que "hay como un sesgo de maldad en lo que se hace, en querer exponer”, según lo recogido por La Cuarta. En esa misma línea, Cecilia Gutiérrez ratificó que “Nelson Mauri hace y tiene estos videos efectivamente. No le importa que la gente lo vea, por algo los tiene en una plataforma. Es su emprendimiento, lo que sea. No tiene pudores con eso”. Tras esos dichos, Sergio Rojas utilizó su cuenta de Instagram para responderles.

"Si saben cómo me pongo para que me provocan!! Primero si algunos rostros van a hablar instrúyanse!!!!!! El video de Nelson es , al menos, 20 segundos libres en su Twitter ABIERTO!!!! Enchúfense!!!!" comenzó señalando Rojas.

Luego arremetió contra el panel de Zona de estrellas: "lo que se mostró por error fue un par de segundos con suerte... ayer vi a Vasco, Mario y Cecilia dando clases de ética!!!! Y el primero reconoció arreglar realitys, el segundo símbolo de mujeriego e infiel y la tercera no publicó la demanda de Barbara a Nacho teniendo todos los documentos, tampoco una demanda de un trabajador a Pancho Saavedra por arreglar su casa y no pagar la ampliación!!! Flor de editora..."

Concluyó señalando que "además ayer Mario dice qué pasa si se filtran fotos mías jajajjajaj la pregunta es qué pasa si se filtran fotos de él jajajja a mi casa no andaban trepando mujeres ni yo andaba meneándome en cualquier antro!!! No jueguen con fuego que yo fui al infierno ida y vuelta jajajajaj quieren jugar juguemos!!! @ceci.gutierrez @vasco.moulian @maritovelasco"