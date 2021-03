"Fue un error mío al apretar uno de los botones": Sergio Rojas explica lo sucedido tras el video de Nelson Mauri

Sergio Rojas aclaró lo sucedido luego de la última emisión de su programa "Que te lo digo" que conduce junto a Hugo Valencia, en donde sin querer mostraron en pantalla un video sexual del Only Fans de Nelson Mauri.

Tras esto el panelista del Me Late uso sus redes sociales para explicar como fueron los hechos. "Tuvimos un pequeño impasse que tuvo que ver con que yo en este afán de hace un live, con tres o cuatro personas como lo permite ahora la plataforma, yo no cachaba mucho como se maneja técnicamente este recurso. Y de pronto apreté uno de los iconos que aparecen abajo" indicó Rojas.

Quien luego explicó lo ocurrido y enfatizó que no era un vIdeo privado que el tuviera del ex participante de Rojo. “Esto fue un error mío al apretar uno de los botones, cierto, y comienza a aparecer este only fans de Nelson Mauricio Pacheco, que no es un video que yo tenga de la alcoba de él, no. Eso es lo que me interesa que se aclare. Es un video que pertenece a su cuenta de Only Fans, donde Nelson vende material de sexo explícito. Ustedes lo pueden adquirir por 10 dólares".

El comunicador agregó que le pidió disculpas al afectado por lo sucedido. "Yo hoy en la mañana hablé con Nelson para pedirle las disculpas. Obvio, porque a mí me daba vergüenza, y en el fondo yo reconozco el cóndor de apretar una tecla de que se haya exhibido algo que en ningún momento estuvo en la pauta ni nada. De hecho, yo me puse tan nervioso que terminé ahí el live. Ni siquiera quedó guardado en el Instagram, para que la gente lo entienda, porque de verdad Hugo estaba con ataque".

También aclaró que lo sucedido no estaba planificado. "Si yo quiero exhibir algún video de un famoso, lo hago no ocultándome ni haciendo como que me equivoqué. Él fue súper buena onda. Aceptó las disculpas. Me dijo ‘no, no te preocupes’. Él le bajó el perfil a la situación, porque a mí de verdad me dio un poco de lata”" concluyó.