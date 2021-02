Junior Playboy muestra su trabajada figura en redes sociales: "Hoy trabajo en mi amor propio"

El conocido ex chico reality Junior Playboy, sorprendió a sus seguidores al mostrar su trabajado cuerpo en sus redes sociales. El ex participante de Amor a Prueba y 40 ó 20 compartió además una profunda reflexión junta a la imagen.

En la publicación Playboy comenzó señalando "Hola buen día iniciando un presente, nada es de nadie, todo puede ser tuyo, ley de la atracciones, el universo está ahí, esperando por tu decisiones grandes que quieres" indicó.

Luego agregó "por qué no obtenerlo si el deseo es una partícula membrana hacía nuestros sentidos espiritual y también hacia nuestros desempeños en el plano terrenal. Son muchas las hipótesis, pocos se atreven a pasar el puente por miedo, por el que dirán o por apariencias. Ser objeto de burlas, siempre habrá gente buena y en toda esta travesía de vida no importa el color, el tamaño, la nacionalidad, importa tu propio presente, como te sientes, si ves que tú día es distinto a los anteriores, estás por mi vereda y si no es así, siga su rumbo que el mío está claro y tiene propósitos grandes".

Concluyó señalando: "Aprendo de toda prueba, hoy trabajo en mi amor propio que me tenia muy botado, pero eso ya fue, es pasado, mi presente es guiado perfectamente, gracias".