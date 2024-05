El futuro de Alexis Sánchez vuelve a ser un misterio. El Niño Maravilla vive sus últimos días como campeón italiano antes de terminar contrato con el Inter de Milán y todavía no define su próximo paso profesional. Ricardo Gareca, su entrenador en la selección chilena, habló sobre el tema.

El Tigre conversó de manera exclusiva con RedGol y dio su opinión sobre el futuro del tocopillano. Antes que cualquier cosa, el entrenador dejó claro que no está preocupado de que la incertidumbre que rodea a Alexis influya en su desempeño en la Copa América 2024.

“No me preocupa nada. Son tan profesionales y tienen tan claro lo que quieren para su vida y carrera que no me preocupa”, declaró. Lo que sí le inquieta es que el Niño Maravilla no tome mayor protagonismo en el segundo semestre, ya que no sumó los minutos deseados en su segundo paso por el Inter.

“Solo espero que esté a gusto y contento donde vaya para que pueda jugar. Eso sí lo veo como algo importante, que se pueda trasladar donde juegue. Si se queda en Inter, que tenga posibilidades de jugar. Si se va a otro equipo, que juegue”, afirmó el entrenador.

“Esa una meta importante a esta edad. En cuanto a su profesionalismo y la liga a la que pueda ir, lo que resuelva él está bien”, sentenció el seleccionador nacional, quien puso a Alexis en la lista provisional de 55 jugadores para la Copa América. El listado se reducirá a 26 o 23, de acuerdo a lo que determine el DT.

