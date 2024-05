En la previa del amistoso con Paraguay y la Copa América 2024, Ricardo Gareca tuvo una conversación exclusiva con RedGol sobre la selección chilena. Una de las consultas que respondió el técnico fue la situación de Jordhy Thompson, a quien no consideró para esta pasada.

A diferencia de su antecesor, Eduardo Berizzo, el Tigre no descartó al delantero en la selección nacional. El Toto le había cerrado las puertas a Thompson, imputado por femicidio frustrado, porque declaró que la Roja representa “los valores de país y que tienen que ver con el respeto al género femenino”.

Pero Gareca aseguró que la exclusión del jugador no tiene que ver con lo extrafutbolístico. “Chile tiene tantos jugadores y muy buenos que nos vimos obligados en este poco tiempo que tenemos de conocimiento. Estamos analizando a los muchachos, pero hay muchos que se nos pueden pasar”, dijo.

Las puertas quedaron abiertas para las Eliminatorias al Mundial 2026, que regresarán después de la Copa América 2024. Chile volverá a buscar puntos para clasificar a la Copa del Mundo en septiembre, cuando enfrente a Argentina (jueves 5) y Bolivia (martes 10).

“Lo seguimos permanentemente. Que no esté en la lista de 55 no significa que no tenga chances para las Eliminatorias. No tiene que estar en una lista para estar en las Eliminatorias”, confirmó el entrenador nacional sobre Thompson.

El delantero, por su lado, cumplió sus obligaciones para ser comprado por el Orenburg por más de un millón de dólares. Dejará de ser jugador de Colo Colo, aunque debe volver a Chile en junio para cumplir las instrucciones de la Justicia, que suspendió su arraigo nacional por seis meses en enero pasado.

