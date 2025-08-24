Dentro de todas las decisiones con sabor a remezón que tomó Nicolás Córdova en la Roja, quedó en incógnita saber quién será el arquero titular del equipo en el cierre de las tormentosas Eliminatorias 2026. Todo esto porque el DT decidió marginar de la citación a Brayan Cortés.

Por estos días, Cortés recién se establece como golero titular de Peñarol en Uruguay. Aunque a Córdova le preguntaron directamente cuál era su reflexión respecto de la custodia del arco chileno. “Hay una mezcla entre jugadores con una edad suficiente para el siguiente proceso”, expuso el entrenador.

“Que creemos que pueden ser parte en el presente y futuro de un proceso. Es importante contextualizar”, añadió el director técnico. Luego, detuvo su análisis en los tres guardavallas que listó para los duelos frente a Brasil y Uruguay: Thomas Gillier del CF Montréal de la Major League Soccer; Vicente Reyes del Peterborough United de Inglaterra y Lawrence Vigouroux del Swansea City, en la segunda categoría inglesa.

“Con respecto al arco, Vicente y Thomas tienen muchísima proyección. Y constantemente tienen que estar entrenando con la selección”, aseguró Córdova sobre Reyes y Gillier, a quienes evidentemente ve como los mejores proyectos en aquella posición.

Vicente Reyes nuevamente fue convocado a la selección chilena adulta. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Para las Eliminatorias 2026, entre Brayan Cortés y Gabriel Arias disputaron la mayor parte, mientras que la Copa América 2024 la jugó Claudio Bravo y en el duelo ante Canadá, atajó el capitán de Racing Club. Y Córdova definirá entre estos tres candidatos a quien tomará aquel testimonio.

Thomas Gillier rápidamente se ganó el puesto en el CF Montréal, donde está cedido por el Bologna de Italia. (Tim Austen/Getty Images).

Nicolás Córdova da a entender que Lawrence Vigouroux será el arquero titular de la Roja

A pesar de que tanto a Reyes como a Gillier les ve nivel como para ser el arquero titular de la Roja en un futuro, Nicolás Córdova dijo varias cosas que permitieron inferior que Lawrence Vigouroux tendrá su oportunidad en la selección absoluta gracias al nivel que ha mostrado en el Swansea City.

Lawrence Vigouroux es titular indiscutido en el Swansea City. (Felipe Zanca/Photosport).

“Lawrence jugó todos los partidos, el 100 por ciento del minutaje. Fue dentro de los tres primeros en casi todos los rankings de atajadas. Creemos que tiene todos los pergaminos para estar en la selección”, expuso Córdova sobre el golero que también tiene pasos por el Leyton Orient y el Burnley en la Premier League.

Lawrence Vigouroux sueña con jugar un partido por la selección chilena y podría cumplirlo muy pronto. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero eso no fue todo. “La Championship está entre las 10 mejores ligas del mundo, aunque sea una segunda división. El análisis es bien profundo y por eso creemos que ellos tienen que liderar el arco en la selección”, cerró Córdova. Más claro, echarle agua. El tiempo dirá cómo resulta todo…