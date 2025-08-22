Nicolás Córdova golpeó la mesa con la nómina de la Roja para el cierre de las Eliminatorias. Además de eliminar a la Generación Dorada, el DT tomó una importante decisión en el arco: dejó fuera Brayan Cortés y a Gabriel Castellón para darle la oportunidad a otros nombres.

Lawrence Vigouroux (Swansea City), Vicente Reyes (Peterborough United) y Thomas Gillier (Montreal FC) fueron llamados por el técnico interino de la Roja para los enfrenamientos contra Brasil (4 de septiembre) y Uruguay (9).

Es una decisión que aplaude un histórico. “Chile no tiene nada que ganar ni que perder, esto le sirve como experiencia para la gente joven, que se vaya abriendo paso y demuestre lo que puede hacer. No hay mejor instancia para hacer esto que estos rivales”, destacó Óscar Wirth a RedGol.

“Muy bien Córdova, aun reconociendo que podría encontrarse con algún problema por la falta de madurez y experiencia. Pero si hemos sido capaces de aguantarle a alguien con harta experiencia varios errores, por qué no aguantar a alguien joven y darle la posibilidad de que se equivoque“, sumó.

Brayan Cortés fue borrado de la Roja: ¿Quién debe ser titular? | Photosport

ver también Nico Córdova golpea la mesa en la Roja: los cortados de la nómina de Eliminatorias

Quién debe ser el próximo arquero de la Roja

Óscar Wirth, uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol chileno, eligió a quién debería atajar para los partidos contra Brasil y Uruguay. “Me inclinaría por Thomas Gillier. Lo que mostró en Chile (con U. Católica) le permite desenvolverse bien. Los rivales son cosa seria, es una buena manera de transformarse en hombre grande con estos partidos de tanta exigencia“.

Por su lado, Nicolás Córdova comentó: “Vicente y Thomas son jugadores de proyección que tienen que entrenar constantemente en la selección. Lawrence viene de jugar el 100 por ciento de los minutos en el Championship, estuvo en todos los rankings y tiene los pergaminos para estar en la selección. El análisis es profundo y creemos que ellos deben liderar el arco de la selección“.