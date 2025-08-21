Entre el caos y la poca información que hubo tras los incidentes entre U. de Chile e Independiente, uno de los afectados fue el representante de Fabián Hormazábal. Por suerte, ya se pudo conocer su paradero.

Fueron alrededor de 100 hinchas del Romántico Viajero los que terminaron detenidos luego de la noche de violencia en Avellaneda. Cerca de 20 más quedaron heridos en centros asistenciales, una jornada que será difícil de olvidar por temas muy negativos.

El estado del representante de Fabián Hormazábal

Desde la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunciaron la desaparición de Gabriel Silva Riesco, reconocido representante nacional que tiene a Fabián Hormazábal como a una de sus estrellas. Por esta razón, existía preocupación.

Si bien Silva estaba entre la lista de detenidos que dio a conocer Universidad de Chile, no había mayor certeza sobre dónde estaba y de su estado. Sin embargo, en horas de la tarde finalmente se conoció un registro donde se puede ver al agente de Hormazábal.

En los videos de los hinchas detenidos, quienes iban siendo trasladados, apareció Gabriel Silva Riesgo y dirigió palabras hacia su familia para la tranquilidad de sus seres queridos. “Me liberan mañana, ándate no más. Avísale a mi mamá que estoy bien, avísale a mi papá que estoy bien“, indicó hacia un conocido que lo esperaba fuera de la comisaría.

En los momentos de desesperación fuera del Estadio Libertadores de América, muchos de los seguidores de Universidad de Chile perdieron sus pertenencias y por esto, no han podido comunicarse con sus familias para decirles en qué situación están. Incluso, algunos han viajado a Buenos Aires para tener información.

Con este video, al menos los seres queridos de Gabriel Silva Riesgo podrán tener un poco de tranquilidad sobre su paradero. La embajada de Chile en Argentina está intentando entregar apoyo legal a todos los hinchas de U. de Chile están detenidos en Buenos Aires, para que puedan hacer pronto regreso a casa.