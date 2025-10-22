Ad portas de disputar una semifinal de Copa Sudamericana después de 14 años, cuando Universidad de Chile conquistó su primer título internacional, con Marcelo Díaz en cancha, sus hinchas no dejan de ilusionarse con volver a ser campeones.

Incluso, no son pocos los fanáticos que comienzan a establecer comparativas entre la actualidad del cuadro azul con la de aquel histórico plantel del 2011, donde “Carepato” también fue parte junto con su hoy compañero Charles Aránguiz.

Sin embargo, el propio Marcelo Díaz fue categórico a la hora de establecer diferencias entre ambos equipos. En conversación con TNT Sports, el volante explicó que el contexto y el sentido de “momento histórico” hace que lo que ocurrirá este jueves sea muy distinto a lo de la pasada década.

Marcelo Díaz y las diferencias entre la U 2011 con 2025

Fue el periodista homónimo quien le preguntó al “Chelo” si ve cosas similares a lo que ocurrió hace 14 años, a lo que respondió enfático que “son tiempos muy distintos“, aunque establece algunos parámetros comparables con aquellas históricas noches.

“Ahora, la euforia y la efervescencia, con gente y sin gente, es muy diferente. Eso te lo hacían sentir mucho”, sostiene Díaz, quien agrega que en esa semifinal de Sudamericana 2011 contra Vasco Da Gama, “habíamos empatado de visita y definíamos de local en el estadio Santa Laura”.

“Hubiera sido increíblemente hermoso ver ese marco de público en el Estadio Nacional, pero la semana claramente es atípica porque no todos los días estás en una semifinal de copa internacional”, indica el volante azul quien entiende que se está ante un momento histórico.

“Queda tan poco para que termine el año, pero a la vez muchísimo, porque esto al final te marca un antes y un después. Todo el desgaste que has hecho en un año se refleja en este mes y medio o dos meses que nos queda”, finalizó Marcelo Díaz.

Los números de “Carepato” en 2025

Entre torneos locales e internacionales durante el presente año, el capitán de los azules disputó un total de 2.190 minutos en cancha durante 33 encuentros, donde registra cuatro tarjetas amarillas y una expulsión, sin goles ni asistencias. Además fue campeón de la Supercopa 2025.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Lanús, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, a jugarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.