Universidad de Chile

Marcelo Díaz le deja recado a Azul Azul: “Con Álvarez, volvió a rugir el León”

En medio de las dudas sobre si el DT argentino seguirá en la U el 2026, el capitán le advirtió a la dirigencia que con él se regresó a los primeros planos.

Por Alfonso Zúñiga

Marcelo Díaz deja recado a Azul Azul por el futuro de Gustavo Álvarez.
Luego de casi un lustro batallando por mantenerse en Primera División, en Universidad de Chile recuperaron la memoria. Desde 2024 a la fecha, se reencontraron con los títulos, en la pelea por ellos y de regreso en instancias internacionales.

Parte fundamental de esta recuperación en el Romántico Viajero se debe al regreso de futbolistas históricos para el club como Marcelo Díaz, y al trabajo que realiza en cancha su entrenador, el argentino Gustavo Álvarez, quien sigue en duda para seguir en la temporada 2026.

En vista de estas interrogantes al interior de la U, el propio capitán azul dejó en claro durante su entrevista con TNT Sports que el buen momento actual de la institución se debe, en gran parte, al trabajo del ex Huachipato. ¿Recado para los dirigentes?

El camarín de U de Chile respalda la continuidad de Gustavo Álvarez: “Es fruto del trabajo”

El mensaje de Díaz a Azul Azul por futuro de Álvarez

“Era normal ver a la U peleando por el descenso. Pero la U volvió a ser competitiva con la llegada de Gustavo Álvarez… el hecho de que viniera hizo que deportivamente el club volviera a situarse donde siempre ha merecido estar”, afirmó.

En esa línea, Marcelo Díaz enfatiza en que gracias al oriundo de Lomas de Zamora “volvimos a hacer rugir al León que tanto nos había costado“, y añade que además “con las incorporaciones que hubo, fue toda una coincidencia perfecta que hicieron que la U hoy en día vuelva a competir”.

Los números del entrenador en la U

Desde su llegada al club a comienzos del 2024, junto con Marcelo Díaz como refuerzo, Gustavo Álvarez dirigió 84 encuentros entre torneos nacionales e internacionales, con un rendimiento del 65.47 por ciento, en base a 49 triunfos, 18 empates y 17 derrotas. Además, ganó la Copa Chile 2024.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Lanús, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, a jugarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.

