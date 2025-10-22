Una nueva cita con la historia tiene Universidad de Chile este jueves, cuando le toque recibir en la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025 al cuadro argentino de Lanús.

Un duelo que también marca al técnico Gustavo Álvarez, quien llega a la fase de los cuatro mejores de un torneo internacional por primera vez en su carrera, lo que lo llena de orgullo.

Por lo mismo, el técnico argentino se vio emocionado cuando fue consultado en conferencia de prensa por esta situación, donde asegura que se siente orgulloso con lo que ha logrado con su plantel.

En ese sentido, la apuesta es seguir creciendo y mirando una final continental, la que puede alcanzar si logra derribar a Lanús en esta definición que termina la otra semana en Buenos Aires.

Gustavo Álvarez habla de orgullo por lo que ha logrado con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Gustavo Álvarez de la Copa Sudamericana?

Gustavo Álvarez es de pocas palabras, pero esta jornada se notó emocionado en el Centro Deportivo Azul, justo en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

Un salto muy importante en su carrera deportiva, que lo lleva a inflar el pecho por el trabajo que han realizado junto a sus jugadores, pero que espera que sea mucho más alto.

“Tres cosas. Primero una gran responsabilidad, segundo un privilegio estar en esta instancia y por último un gran orgullo de lo que fuimos construyendo con el plantel durante dos años de trabajo que espero poder coronar de la mejor forma. Pero es un orgullo, responsabilidad y un privilegio”, comentó.

Revisa sus declaraciones:

