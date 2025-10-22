Universidad de Chile tendrá dos trascendentales partidos esta semana, donde, en algo que ya se sabía con anterioridad, no podrá contar con sus hinchas en ambos encuentros.

Primero en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, por el castigo de Conmebol por los hechos de violencia contra Independiente en Argentina, además del Clásico Universitario, donde la UC jugará sólo con público local.

Algo que lamentan mucho en la interna de la U, donde fue el técnico Gustavo Álvarez quien asegura que será una gran ausencia pero que deben jugar con una clara mentalidad que tienen el apoyo de la gente.

“Nos preparamos para jugar como si el estadio estuviera lleno. A los hinchas les digo lo que dije cuando llegué a la U, que se va a sentir representados, que no hay nada más valorable que el hincha sienta orgullo de lo que hace su equipo dentro de la cancha y transmita desde adentro hasta su casa. Confíen en nosotros”, comentó el entrenador.

Gustavo Álvarez habla de jugar clásicos sin sus hinchas.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez a los hinchas de la U?

En cuanto al Clásico Universitario, donde el domingo deben visitar a Universidad Católica en el Claro Arena, el entrenador Gustavo Álvarez confirma que ya han pasado por situaciones similares.

“Nosotros ya hemos jugado clásicos sin público nuestro, nos tocó el año pasado ganar un clásico de visita y el equipo tiene personalidad. De local es una pena que el hincha de la U no disfrute de este momento del equipo y contribuya con su apoyo presencial en el estadio”, explicó.

Pese a todo, mandó un potente mensaje: “Nosotros sentimos el cariño de la gente, por más que no estén en el estadio y nosotros vamos a jugar una final como si el estadio estuviera lleno, para darle una alegría a la gente de la U”.

Revisa sus declaraciones:

