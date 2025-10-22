La llave de Universidad de Chile contra Lanús comienza a tomar color, en un duelo que está programado para la jornada del jueves por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Emulando a la mejor versión del Pulpo Paul y sus predicciones en el Mundial de Sudáfrica 2010, ahora fue el turno de Simona, una pug chilena quien se juega sus croquetas por dar con el ganador del partido.

Fue en el programa de YouTube “Rayando el CDA” donde pusieron a prueba la habilidad canina de “Simona la Pug“, quien realizó la predicción tanto para el partido en Santiago como en Buenos Aires.

Una escena que fue replicada en Argentina por el medio Sintonia Granate, donde también compartieron el video: “Mucha confianza en Chile, de cara a la semifinal entre Lanús y la U, tras la predicción de Simona”.

La prensa de Argentina también replicó la predicción de Simona. Foto: Twitter.

¿Cuál fue la predicción de Simona con el U de Chile vs Lanús?

Simona realizó su gran predicción sobre la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, que comenzarán a disputar este jueves Universidad de Chile contra el cuadro argentino de Lanús.

“Se acerca primera a Lanús, pero espera. Epa, ahora escogió a Universidad de Chile, lo acabamos de ver en vivo. Simona el perro de las predicciones eligió el cartel de la U”, fue la primera prueba que tuvo Simona, que habla de un marcador en favor de los azules pero por mínima ventaja.

Luego vino el turno del segundo partido en Argentina, donde se definirá el gran ganador de la llave, donde ahora

“Está con dudas, no sabe que hacer. Está un poco nerviosa. Está viendo los dos carteles y tiene un sólo destino. Se sentó y es un empate, con esto clasificamos. Si se sentaba era un empate”, dijeron entre risas.

Mira el video: