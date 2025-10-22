Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El camarín de U de Chile respalda la continuidad de Gustavo Álvarez: “Es fruto del trabajo”

El portero Gabriel Castellón destaca lo que ha logrado el entrenador en la interna de la U, por lo que aplaude su trabajo.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez tiene el respaldo de su camarín en la U.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTGustavo Álvarez tiene el respaldo de su camarín en la U.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde este jueves recibe a Lanús en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de hacer campaña primero en la Copa Libertadores, donde no lograron el paso a los octavos de final, pero ahora están en fases decisivas en el otro torneo internacional.

Por lo mismo, en el camarín de la U apuntan a la figura del técnico Gustavo Álvarez, quien ha hecho del plantel azul uno que puede competir en todos los frentes.

Uno que salió a respaldarlo con todo fue el portero Gabriel Castellón, quien asegura que desde que trabajó en Huachipato con el argentino ha cambiado la forma de ver los desafíos.

Gustavo Álvarez aseguró que decidirá a fin de año su continuidad, más allá de que tiene contrato hasta 2026 con la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Gustavo Álvarez aseguró que decidirá a fin de año su continuidad, más allá de que tiene contrato hasta 2026 con la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Histórico de la U hace llamado para evitar salida de Gustavo Álvarez: “Es fundamental”

ver también

Histórico de la U hace llamado para evitar salida de Gustavo Álvarez: “Es fundamental”

¿Qué dicen los jugadores de la U de Gustavo Álvarez?

Fue en conversación con DirecTV Sports, donde el portero Gabriel Castellón habló del presente de Universidad de Chile, en la previa al duelo contra Lanús por la Copa Sudamericana.

Publicidad

“El grupo se está acostumbrando a ganar, el poder seguir peleando las cosas importantes, que la U vuelva a pelear títulos”, destacó el portero titular de los azules.

Por lo mismo, elogió el poder que ha tenido Gustavo Álvarez, tanto en el camarín de la U como en el de Huachipato, que hace competitivo al grupo de jugadores en cualquier instancia.

“Desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas, salir campeón del torneo nacional, salir campeón de la Copa Chile, campeón la Supercopa y hoy tenemos la posibilidad en una semifinal de Copa Sudamericana, siempre es grato y es fruto del trabajo de lo que el profe planifica y lo que nosotros hacemos entro de la cancha”, puntualizó.

Publicidad
Lee también
El llanto de la U por ausencia de Aránguiz ante la UC: "Nos duele..."
U de Chile

El llanto de la U por ausencia de Aránguiz ante la UC: "Nos duele..."

Reconocido hincha de la U pide un arquero de Colo Colo
U de Chile

Reconocido hincha de la U pide un arquero de Colo Colo

¿Definición a penales entre la U y Alianza? Los números de Castellón y Viscarra
U de Chile

¿Definición a penales entre la U y Alianza? Los números de Castellón y Viscarra

"Simona la Pug" impacta con predicción de la U vs Lanús
U de Chile

"Simona la Pug" impacta con predicción de la U vs Lanús

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo