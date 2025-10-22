Universidad de Chile se prepara para enfrentar la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde este jueves recibe a Lanús en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de hacer campaña primero en la Copa Libertadores, donde no lograron el paso a los octavos de final, pero ahora están en fases decisivas en el otro torneo internacional.

Por lo mismo, en el camarín de la U apuntan a la figura del técnico Gustavo Álvarez, quien ha hecho del plantel azul uno que puede competir en todos los frentes.

Uno que salió a respaldarlo con todo fue el portero Gabriel Castellón, quien asegura que desde que trabajó en Huachipato con el argentino ha cambiado la forma de ver los desafíos.

Gustavo Álvarez aseguró que decidirá a fin de año su continuidad, más allá de que tiene contrato hasta 2026 con la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dicen los jugadores de la U de Gustavo Álvarez?

Fue en conversación con DirecTV Sports, donde el portero Gabriel Castellón habló del presente de Universidad de Chile, en la previa al duelo contra Lanús por la Copa Sudamericana.

“El grupo se está acostumbrando a ganar, el poder seguir peleando las cosas importantes, que la U vuelva a pelear títulos”, destacó el portero titular de los azules.

Por lo mismo, elogió el poder que ha tenido Gustavo Álvarez, tanto en el camarín de la U como en el de Huachipato, que hace competitivo al grupo de jugadores en cualquier instancia.

“Desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas, salir campeón del torneo nacional, salir campeón de la Copa Chile, campeón la Supercopa y hoy tenemos la posibilidad en una semifinal de Copa Sudamericana, siempre es grato y es fruto del trabajo de lo que el profe planifica y lo que nosotros hacemos entro de la cancha”, puntualizó.

