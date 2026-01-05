Universidad de Chile regresó a los entrenamientos y uno de los que habló fue Gabriel Castellón, quien opinó sobre el esperado regreso de Eduardo Vargas al club.

El Romántico Viajero inicia el 2026 con mucha ilusión, ya que necesitan volver a ser campeones en el fútbol chileno. No levantan ese título desde 2017, por lo que de la mano de Francisco “Paqui” Meneghini intentarán cortar esa negativa racha que ya sumará 9 años.

La llegada de Eduardo Vargas

Por ahora Universidad de Chile no tiene muchas caras nuevas. De hecho, Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado para este 2026, pero su solo nombre ha generado mucho ruido entre los hinchas y en el propio plantel, ya que Turboman es un histórico.

Gabriel Castellón habló sobre el regreso a los entrenamientos bajo el mandato de Francisco Meneghini. “Todo tranquilo, volviendo a la rutina. Bien ya conocía a todos”, comenzó explicando el arquero. “Acondicionarnos físicamente por lo que viene”, agregó.

Claro que la gran novedad en el CDA era la presencia de Eduardo Vargas. Si bien Castellón ya había compartido con él en La Roja, reveló la emoción del ganador de la Copa Sudamericana por estar de vuelta el club de sus amores. “Bien, lo conocía de la selección, está muy contento”, indicó.



“Siempre es bienvenido los que quieran sumar, siempre es bueno. Siempre formar un grupo para lograr los objetivos”, complementó el formado en Santiago Wanderers. Cuando se pensaba Universidad de Chile traería a otro arquero, finalmente fue renovado Cristopher Toselli. Por ahora, él e Ignacio Sáez serán quienes lucharán por el puesto con Castellón.

“Son grandes arqueros y grandes personas, siempre es buena competencia”, cerró Gabriel Jesús Castellón. Universidad de Chile disputará durante el 2026 la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Sudamericana.

