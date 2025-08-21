Es tendencia:
“Estamos preocupados”: Denuncian desaparición de representante de Fabián Hormazabal en Avellaneda

La Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunció la desaparición de Gabriel Silva Riesco tras el partido por Copa Sudamericana.

Por Franco Abatte

El comunicado solicita subsanar a la brevedad la situación, con el representante sano y salvo en Chile.
Continúan las repercusiones tras la barbarie ocurrida este miércoles en el duelo entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de Copa Sudamericana.

La situación parecía normalizarse en las últimas horas con la publicación de los chilenos heridos y detenidos en Argentina, no obstante, la situación aún parece tener bastante camino por recorrer, ya que este jueves la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH) denunció la desaparición de uno de sus asociados tras el encuentro.

A través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Instagram, la AFUCH lamentó los actos de violencia que se vivieron ayer en la ciudad de Buenos Aires y junto con ello expresó su preocupación ante el desconocido paradero de uno de sus asociados, el agente FIFA Gabriel Silva Riesco.

Silva Riesco, representante de Fabián Hormazabal de la U, entre otros jugadores,según reza el comunicado, se encontraba ayer presenciando el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

No obstante, tras los lamentables hechos ocurridos, el representante se encuentra sin paradero conocido, esto a pesar de que su nombre aparece en el listado de Universidad de Chile como parte de los 101 nombres detenidos.

Ante esto, el comunicado emanado por la entidad señala que esperan “que esta situación se pueda subsanar a la brevedad y que nuestro asociado pueda estar pronto en Chile, sano y salvo”.

Comunicado de prensa de AFUCH:

¿Quién es Gabriel Silva Riesco?

Gabriel Silva Riesco es un abogado y representante de jugadores y jugadoras reconocido por FIFA, actualmente trabaja en las agencias Solo Cracks del fútbol femenino e Ikons Agency, del fútbol masculino.

Entre los jugadores y jugadoras representados por estas agencias se encuentran nombres importantes para el fútbol nacional como el mencionado Fabián Hormazabal, además de Tomás Roco, Christiane Endler, Antonia Canales y Javiera Toro, entre otros.

