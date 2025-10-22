Hace más de dos años, en octubre del 2023, el fútbol chileno se estremeció tras conocerse la denuncia sobre una violación grupal hacia una mujer que protagonizaron futbolistas de las divisiones inferiores de Cobreloa, que originalmente ocurrió en 2021.

Si bien la institución trató de encubrir este incidente, finalmente se realizó una investigación interna del club que derivó en que la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizara y decretara prisión preventiva de los nueve jugadores involucrados, entre ellos el defensor Rivaldo Hernández.

En las últimas horas, se dio a conocer el cambio en las medidas cautelares para estos jugadores que estaban detenidos, entre ellos el lateral, por lo que desde Cobreloa comunicaron en sus canales oficiales su reintegración al plantel profesional.

Cobreloa reintegra a jugador implicado en violación grupal

“Durante la tarde noche del 21 de octubre, se notificó del cambio en la medida cautelar que afectaba al jugador Rivaldo Hernández, quedando en condiciones legales de retomar sus actividades deportivas”, explicó la institución desde Calama.

En esa línea, Cobreloa agrega que “en virtud de lo anterior y considerando que mantiene contrato vigente con la institución, como club hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la ley”.

“Como entidad empleadora deportiva profesional, Cobreloa está obligado a proporcionar las condiciones necesarias para que el jugador ejerza sus funciones, incluyendo su participación en los entrenamientos, siempre que su situación física, médica o disciplinaria lo permita”, añade.

Para finalizar su explicación, desde el club indican que “reafirmamos el compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico”.

¿Cuándo juegan los loínos?

Por la 29° y penúltima fecha en Primera B, Cobreloa recibirá en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a Santiago Wanderers, en duelo a jugarse este domingo 26 de octubre desde las 15:00 horas.