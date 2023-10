Los hechos ocurrieron en 2021, pero fueron reflotados esta semana por parte de la Cámara de Diputados, donde recurrió la víctima a pedir ayuda. En una fiesta de Fiestas Patrias, un grupo de 8 a 10 canteranos de Cobreloa habrían abusado sexualmente de una joven en la Casa Naranja de la institución.

Este martes 17 de octubre, en la Comisión de Deportes de la Cámara, ese fue uno de los temas en tabla. La joven, de iniciales V.J.N.V., junto con su abogado, acudió a conversar con los diputados y expuso su caso para solicitar que la ayuden a buscar justicia.

Según relata la afectada, un juvenil de Cobreloa la invitó a una fiesta el 18 de septiembre del 2021 en la casa club. En la celebración había alcohol y drogas y en grupo la llevaron sin consentimiento a una habitación. Ahí un grupo de ocho a diez jugadores la habrían violado en grupo.

La respuesta de las autoridades

La joven aseguró que ella realizó las denuncias, tanto a PDI como a Cobreloa, pero habría habido encubrimiento por parte de ambos estamentos. Por esa razón la acompañó en los relatos María Elena Saavedra, madre de un juvenil que apoyó a VNJV en la denuncia. El futbolista fue separado del club.

“Mi familia no me creyó, no me apoyaron. La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara. Intenté suicidarme, me fui de mi casa, porque era mucha la presión que tenía de que no siguiera (con la denuncia)”, explicó en declaraciones que recogió El Mercurio.

Precisamente sobre la denuncia, la víctima afirma que no recibió respuesta de las autoridades. Ese fue el motivo por el que pidió ayuda a la Cámara de Diputados, quienes oficiaron a la ANFP, PDI, Fiscalía y los ministerios de Justicia y de la Mujer para esclarecer los hechos. Esto, porque VNJV aseguró que acudió a todos ellos, pero nadie se hizo cargo de su denuncia.

“Adicionalmente, se acordó pedir acompañamiento de parte del Estado a la joven, considerando su permanente revictimización”, comentaron por parte de la Cámara de Diputados.

El caso estuvo cerrado por largos meses, pero fue reabierto en las últimas semanas. VNJV está trabajando con el abogado Rodrigo Toledo Mardell, quien la acompaña en la reapertura de la investigación. El jurisconsulto también estuvo presente en la sesión del martes de la Comisión de Deportes de la Cámara.

Por ahora, de parte de Cobreloa no se han referido a las acusaciones. La denuncia en contra del grupo de canteranos del elenco loíno llega a pocos días del regreso a Primera División que concretaron el pasado fin de semana.

