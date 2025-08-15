Si hay un torneo en nuestro país que está muy apasionante y de pronóstico más que reservado, ese es el de Primera B, donde al iniciar el tercio final de la temporada 2025, hasta 11 equipos pelean por el título o por meterse en la liguilla por el segundo ascenso.

Dentro de la oncena de cuadros en carrera, hay tres que están en la cima del campeonato, como Santiago Wanderers, Deportes Copiapó y San Marcos de Arica, este último que tenía la oportunidad de escaparse como único líder en su visita a Universidad de Concepción, abriendo al fecha 21.

ver también Programación fecha 21 de la Primera B: Agenda de partidos y horarios de la Liga de Ascenso

Se aprieta pelea por el título en Primera B

El Campanil llega al encuentro en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo a tres puntos de los líderes, nortinos incluidos, y no desaprovechó la oportunidad. En el primer tiempo se puso rápidamente en ventaja con goles de Benjamín Sáez (13′) y el ex internacional Luis Rojas (19′).

Cuando se esperaba que en el complemento San Marcos despertara, la U de Conce sentenció el encuentro mediante el cabezazo de Bastián Ubal (66′), y pese al descuento del uruguayo Marcos Camarda, Arica no pudo remontar el marcador.

Peor aún, fue el cuadro penquista quien aumentó el placar mediante Rodrigo Olivares (90+3′) para firmar el 4-1 definitivo que los convierte oficialmente en el cuadro equipo líder de Primera B, cifra que podría aumentar si ganan Deportes Recoleta y/o Cobreloa.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?