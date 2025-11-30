La Liguilla de Ascenso vivirá los duelos de semifinales de vuelta este fin de semana, porque San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción y Deportes Copiapó se jugarán el todo o nada en esta etapa decisiva.

Cobreloa, espera en Calama a estadio lleno, sumar un triunfo y dar vuelta el 2-1 en contra que logró San Marcos de Arica. Una diferencia de solo un gol que podría marcar la diferencia este domingo.

¿Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. San Marcos de Arica?

Cobreloa vs. San Marcos de Arica, juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Zorros del Desierto, por la semifinal de vuelta de la liguilla.

El partido entre Loínos y Ariqueños, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

