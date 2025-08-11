El torneo de Primera B está muy emocionante. Ningún elenco se ha arrancado en la cima tras 20 fechas y hay tres punteros que luchan por el título: San Marcos de Arica, Copiapó y Wanderers.

A tres puntos de ellos se encuentran otros tres elencos: Universidad de Concepción, Deportes Recoleta y Cobreloa. Un reflejo de lo peleada que está la lucha por el ascenso.

Por eso el entrenador de Arica, Germán Cavalieri, no quiere dejar pasar ningún detalle. Y asegura que hay dos elencos que son favorecidos por el arbitraje.

“Vimos el penal para Wanderers en el minuto 92. Estando Wanderers y Cobreloa tendremos que estar más atentos que nunca con los detalles, son equipos a los que a veces se los ayuda un poquito y eso no debería ser así”, sostuvo.

La molestia por el penal a Wanderers

Luego indicó Cavalieri que “a mí me dejó dudas el penal. Lo vi, lo estaba viendo justo cuando los chicos estaban haciendo la entrada en calor, sabíamos que si esos equipos se prendían iba a ser un poquito más difícil, lamentablemente”, contó el DT del cuadro del norte.

Arica igualó 0-0 con Temuco como local en esta fecha y Cavallieri tuvo palabras para el arbitraje de Mario Salvo. “Fue muy bueno, hay que destacarlo porque a veces reclamamos”, dijo.

“Creo que manejó bien el partido, con buen trato hacia los jugadores. El arbitraje fue muy bueno, el cuarto árbitro también fue muy cercano a los dos bancos, explicando las jugadas cuando uno les reclama. Se toman el tiempo para explicar”, detalló.

Entiende además que “se pueden equivocar en algún fallo, en alguna jugada, es lo normal como nos equivocamos todos, como los técnicos nos equivocamos en los cambios, los jugadores en la definición o en la marca”.

