Otra vez la misma historia. En el último lustro, ningún torneo de Primera B pudo concluir con normalidad, a raíz de los reclamos de puntos por parte de varios equipos. Actualmente, el equipo que está en la mira es Santiago Morning, y por un factor específico: Esteban Paredes.

Hace menos de una semana, Magallanes fue quien presentó una denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde acusan que el máximo goleador histórico de Primera División, hoy gerente deportivo de los “bohemios”, ejerció como técnico sin tener contrato para hacerlo.

Si bien este martes 21, Santiago Morning deberá explicar en el ente jurídico la presencia de Paredes en la banca junto al entrenador Cristián Febre, en las últimas horas se suma un nuevo actor que denuncia al cuadro metropolitano, como es Cobreloa.

ver también Esteban Paredes rompe el silencio tras denuncia de Magallanes: “Habrá que esperar al tribunal”

Nueva denuncia contra Santiago Morning por Paredes

Según revela el medio especializado Primera B Chile, el cuadro loíno acusó que “en la banca local se encontraba el señor Paredes, quien es un funcionario y dirigente del Club local, y sin embargo se encintaba apostado en la zona de exclusión, sin motivo ni autorización para ello“.

“El señor Paredes no está inscrito como miembro del Cuerpo Técnico, miembro del Cuerpo Médico o como jugador, lo que ya representa una infracción a los artículos 56 y siguientes de las Bases de la Liga de Ascenso”, agrega Cobreloa.

“Sin embargo, lo más grave, es que el señor Paredes Quintanilla además de ser un dirigente, actuó de facto en dicho compromiso como Director Técnico o Director Técnico Ayudante del club Santiago Morning, al pararse al borde del terreno de juego en variadas ocasiones durante el partido a dar instrucciones a sus futbolistas, lo que infringe directamente los artículos 51 y siguientes de las Bases”, finaliza la denuncia.

Publicidad

Publicidad

La presencia de Esteban Paredes en banca de Santiago Morning provoca denuncia de Cobreloa (Photosport)

¿Cómo se defienden los “bohemios”?

RedGol tuvo acceso al documento firmado por Jezahias Ureta, coordinador del área de registro de jugadores de la ANFP, donde certifica que Paredes es director técnico profesional y cumple con todos los requisitos para estar al borde de la cancha.

Al respecto, el propio funcionario de Santiago Morning expresó sobre la acusación de Magallanes que “tenemos todo en orden. Si hacen denuncias habrá que esperar al tribunal, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos todo en orden”.

Publicidad