Entramos en zona de definiciones en el fútbol chileno. Este fin de semana, se disputará la penúltima fecha de la Primera B, la cual tendrá en juegos dos aspectos relevantes, como quién será el campeón y el equipo que descenderá a Segunda División.

En la pugna por el título, la carrera está entre el actual líder Deportes Copiapó y el escolta Universidad de Concepción, separados por dos puntos de diferencia, donde si se da una combinación de resultados, se puede coronar un monarca o extender todo a la última jornada, donde se enfrentarán entre sí.

Mientras que en la pelea por la permanencia en Primera B hay hasta cuatro equipos que buscarán la salvación, incluso habrá un duelo entre ellos, como el de Unión San Felipe con Santiago Morning, club que espera una resolución a su denuncia ante el TAS.

¿Cómo se juega la penúltima fecha en Primera B?

Ante estas definiciones, y amparados en la Bases del Campeonato, la ANFP oficializó la programación de la jornada 29, con dos días marcados. El viernes 24 de octubre, la pugna por el título, y al día siguiente, el sábado 25, por la permanencia.

En el primer turno, por el título de Primera B, Copiapó visitará a San Luis de Quillota en la que será la despedida del fútbol de Humberto Suazo. En paralelo, la U de Conce recibirá en Collao a Deportes Temuco. Ambos encuentros comenzarán a las 19:00 horas.

Para la pelea por no descender, habrá tres juegos en paralelo desde las 12:30 horas. Además del duelo entre Santiago Morning y San Felipe, Deportes Santa Cruz recibe a San Marcos de Arica, mientras que Curicó Unido visitará a Deportes Recoleta.

El resto de la programación en Liga de Ascenso

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Magallanes vs. San Marcos de Arica / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Cobreloa vs. Santiago Wanderers / 15:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

Rangers vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Fiscal Iván Azócar de Talca

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?