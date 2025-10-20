La Primera B es actualmente el torneo más apasionante que posee el fútbol chileno, y cuando restan dos fechas para su finalización, en la fase regular, nuevamente hubo un cambio en el primer puesto, hoy propiedad de Deportes Copiapó.

En un torneo donde los favoritos eran otros, como Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Universidad de Concepción, el equipo que dirige Hernán Caputto vino desde atrás y ahora tienen la opción de volver a Liga de Primera al alcance de la mano.

Pero no todo fue felicidad. El presidente de Copiapó, Luis Galdames, reveló en entrevista con RedGol que debió tomar una drástica decisión tras descender el año pasado, una medida que a la luz de los resultados, le trajo buenos réditos y una campaña de ensueño.

La drástica decisión de Copiapó que los tiene cerca del título en Primera B

“A finales del 2024 hicimos la reestructuración del club para el 2025, nos quedamos sin ningún jugador. No es fácil conformar un equipo con 23 jugadores nuevos y lo hicimos, arriesgamos, sacamos jugadores de muchos años en el club porque cumplieron su tiempo y buscamos una reestructuración”, apuntó el directivo.

En esa línea, el timonel de Copiapó reconoció a RedGol que “al principio todos decían que era una locura y lo demostramos con trabajo y profesionalismo”, y agrega que “para nosotros fue un acierto la calidad de jugadores que trajimos este año, sobretodo como personas”.

Pero no fue lo único. Galdames recordó que “el día que descendimos a la B yo le dije a Hernán (Caputto), ‘usted tranquilo, ¿quiere seguir?’ Me dijo que sí y no hay más que hacer ni conversar con nadie. Usted comenzó conmigo y usted sigue, listo“.

El “León de Atacama” sueña con el ascenso

Tras tomar el liderato de Primera B, Deportes Copiapó tiene la primera opción para ascender este fin de semana, si ganan su partido y no lo hace Universidad de Concepción, a quien supera por dos puntos. En ese ámbito, Luis Galdames se tiene fe.

“Nosotros ya nos jugamos en esa opción que era ganar este partido (con Magallanes), pero ahora tenemos toda la ilusión en que ojalá que pase lo más luego posible. Pero si no, nosotros estamos sí o sí jugando en la final con la U de Conce, la próxima semana de local”, finalizó el directivo a RedGol.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la 29° y penúltima fecha en Primera B, Deportes Copiapó visitará a San Luis de Quillota en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña, el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas. Al mismo tiempo, Universidad de Concepción recibirá a Deportes Temuco en Collao.