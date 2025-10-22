Con la obligación de conseguir un triunfo no sólo por ser su primer Clásico en el Claro Arena, sino para apoderarse del cupo directo para la Copa Libertadores 2026, en Universidad Católica comienzan a ajustar piezas de cara al duelo con Universidad de Chile.

Si bien el técnico argentino Daniel Garnero tendrá de vuelta en su equipo al volante Gary Medel y el delantero Diego Valencia, deberá enfrentar una serie de ausencias para la conformación de su 11 titular, entre suspendidos y nuevas lesiones.

A las bajas de Clemente Montes por acumulación de tarjetas amarillas, y el argentino Fernando Zuqui recuperándose de su grave lesión de rodilla, el periodista Bruno Sampieri dio a conocer que Católica suma dos nuevas bajas, ambas por problemas musculares.

Católica sufre dos nuevas bajas para Clásico Universitario

Las ausencias se concentran en el sector defensivo de los precordilleranos, y específicamente en la zona de los laterales. La primera de ellas es la de Sebastián Arancibia, quien no sólo se recupera de una pubalgia, además sufrió un desgarro abdominal.

La segunda ausencia que lamenta Católica para el duelo con la U es la del lateral izquierdo José Ignacio Salas, que al igual que su compañero canterano sufrió un desgarro, que para colmo de males le dejó afuera de la nómina final de la Selección Chilena para el Mundial Sub 17.

De todas formas, el que más opciones tenía de jugar era Arancibia, quien ya era titular durante esta temporada. Por las bandas, Garnero utilizará a Tomás Asta-Buruaga por la derecha y al veterano Eugenio Mena por la izquierda.

La probable formación de Los Cruzados

La oncena que pondrá en cancha Universidad Católica ante la U sería con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en mediocampo; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri en el ataque.

¿Cuándo se juega el partido?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, La Franja recibirá en el Claro Arena a Universidad de Chile para la edición 201 del Clásico Universitario. El duelo se llevará a cabo este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas.

