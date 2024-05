Esta jornada Conmebol confirmó que los países van a poder aumentar a 26 el número de nominados en sus convocatorias de la Copa América 2024, de manera de ampliar el rango de jugadores.

Una noticia que llegó a la selección chilena mientras el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, conversaba a solas con Redgol, donde entregó detalles de la nueva norma que implica un inconveniente para la delegación.

“Estamos viendo porque recién ahora nos informaron y dentro de esa información existe la posibilidad de que si incorporo jugadores tengo que sacar gente del banco mío o colaboradores”, comentó Gareca.

El entrenador asegura que es un tema que deben analizar en conjunto con la ANFP, pero que, de manera inicial, genera dudas por tener que bajar a colaboradores que son fundamentales.

La Roja debe definir el tema de los 26 convocados a la Copa América 2024. Foto: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

Gareca con dudas en la nómina para Copa América

Ricardo Gareca está a días de entregar la nómina final para la Copa América 2024, donde la Roja chocará ante Perú, Argentina y Canadá, pero este cambio le genera algunas dudas.

“Tendría que reducir la gente que va, el jugador es lo más importante de todo pero también hay importancia de quienes se necesitan otros dentro del campo de juego para asistir a los jugadores”, explicó.

“Tengo que ver si incrementar el número de jugadores es sacar gente que ocupa un rol importante en el banco de suplentes. Hay que analizarlo, no digo que sí ni que no. Es importante tener más jugadores, pero tengo que ver que no afecte en otras funciones como la asistencia al jugador. Tenemos que analizarlo profundamente. Es bueno tener tres jugadores más, pero hay que analizar el contexto”, finalizó.

