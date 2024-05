El ex arquero ý capitán azul explicó las razones físicas por las que le pide a Gustavo Álvarez la inclusión del central en el duelo ante la UC.

Se espera que este viernes, el técnico Gustavo Álvarez defina la formación titular en Universidad de Chile para la edición 198 del Clásico Universitario, donde se espera que haya múltiples modificaciones, tras recuperar hombres lesionados y/o suspendidos.

Dentro de los cambios que realizará el DT argentino para enfrentar a Universidad Católica, destaca la vuelta al esquema con tres hombres en defensa, lo que abre la puerta para que se mantenga dentro de la oncena titular un jugador cuestionado hasta hace poco, como es Ignacio Tapia.

Al respecto, el ex arquero y capitán de la U, Johnny Herrera, tomó la palabra en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde le hizo un llamado público a Álvarez para que mantenga al ex Huachipato en la formación titular, por una particular razón.

¿Por qué Herrera exige a Tapia para el Clásico Universitario?

“Yo creo que sale Matías Sepúlveda, Marcelo Morales para mí es indiscutido por lo que ha hecho este año y como terminó el anterior. Con Israel Poblete es volver a su posición original, porque a Marcelo Díaz se lo ve muy solo al medio”, parte su explicación el hoy comentarista.

Sobre Ignacio Tapia, Herrera asegura que “él no lo hace mal, de los tres defensores centrales es el que se ve más débil, pero así y todo creo que debiera jugar, por el biotipo, tiene buena estatura“.

¿Cuál es la probable formación de la U ante la UC?

Según afirma el sitio partidario Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez pondría en cancha a Gabriel Castellón en el arco; Matías Zaldivia, Franco Calderón e Ignacio Tapia en defensa; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Israel Poblete y Marcelo Morales en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Cristian Palacios y Leandro Fernández en el ataque.

