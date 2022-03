Aquí se Baila está en su recta final, con más de una polémica a cuestas. Pero lo que caracterizó el más reciente capítulo del estelar fue más bien un emotivo momento en que Christell Rodríguez cobró absoluto protagonismo, al punto de que hizo llorar a Fran García-Huidobro y prácticamente desarmó al jurado.

La joven tomó por sorpresa tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes con una particular coreografía, la que cobró aún mayor potencia con la canción que la acompañaba, ya que estaba cerrada en la autoaceptación y el amor propio.

Concluido el baile, Fran se derrumbó al punto de no contener las lágrimas y terminó por quebrarse en cámara.

"A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele, no me que me pasen de hecho. Prefiero que piensen que no tiene corazón", dijo, ya ni tan Dama de Hierro.

Aquí se Baila: La reflexión de Christell

En medio de todo, Christell decidió compartir un par de palabras, también intentando contener las lágrimas, y terminó despachando una reflexión que terminó de descomponer a los presentes.

"A mucha gente le sorprende verme en el programa porque, lamentablemente, no soy el estereotipo físico ni estético de la televisión ni del baile. Estoy orgullosa y amo cada parte de mí. Yo creo que es duro, porque hay mucha gente que cree que por ser diferente no merecen ser amadas, y esto no puede pasar", alertó la joven que de pequeña se hizo conocida en Rojo.

A eso añadió que "yo me sentí en algún momento de mi vida así. Yo he pensando muchas veces si debería hacer ciertas cosas por miedo o por cualquier pensamiento negativo hacia mi persona, por mi forma de ser, por mi cuerpo y realmente deseaba tanto hacer algo así en el programa. Estos son los momentos que puede expresar estas cosas".

"A la gente lamentablemente le llama más la atención ver un cuerpo gordo en la televisión que una niña que le gusta bailar y ese es el tonto morbo que existe", remató la participante.

Aquí se Baila: La positiva recepción de Fran García-Huidobro

Fran García-Huidobro más menos recompuesta comentó lo que había ocurrido en el escenario con Christell y por qué fue tan poderosa su performance.

"Me emociona porque lo que está haciendo es un mensaje muy importante, pero no para los niños sino para los padres", partió resaltando.

Y continuó: "Detrás de cada que hace bullying hay una familia, detrás de cada niña que se burla del cuerpo, de la religión, de la orientación u opción sexual de uno hay una familia".

"Entonces como padres ser muy responsables en cómo nos relacionamos con el resto para que nuestros hijos entiendan que eso no está bien porque, a veces, a tu hijo le toca de vuelta", concluyó la evaluadora.