El experimentado DT del cuadro Minero celebró los tres puntos obtenidos contra los aurinegros, pero también reprochó duramente a sus pupilos por un aspecto puntual en el manejo de la ventaja de dos goles que llegaron a tener.

Gustavo Huerta sabe que el tiempo ya no es un aliado de Cobresal en la lucha por no descender, pero también está consciente de que el triunfo ante Coquimbo Unido puede haber sido fundamental en esa misión. Los albinaranjas ganaron por 3-2 a los aurinegros en el estadio El Cobre.

Aunque el DT quedó algo disconforme por algunas facetas del juego que mostraron sus pupilos. “Lo único que necesitamos es ganar los tres puntos. Sobre todo en nuestra casa. Ante un rival dificilísimo como siempre es Coquimbo, la tarea fue dura”, aseguró Huerta en una entrevista a TNT Sports.

“Nos falta un poco de tranquilidad, manejar más el balón. Íbamos ganando 3-1, empezamos a tirar pelotazos con desesperación porque el rival no nos complicara. Pero resalto la disposición y entrega de los jugadores. Acá no podemos dejar ningún punto”, añadió el avezado entrenador.

Gustavo Huerta sabe que esta victoria es oxígeno puro para los Mineros. (Andrés Piña/Photosport).

Tiene clarísimo que El Salvador debe ser una fortaleza en los cuatro juegos en condición de local que le quedan para terminar la Liga de Primera 2026. Pero, de todos modos, lanzó un firme raspacachos a sus dirigidos. “Teníamos para salir jugando”, manifestó Huerta.

Y aludió al rol del golero Matías Olguín. “Si nos demoramos más de unos segrundos es un córner en contra. Esa parte no la tenemos bien asumida en situaciones como esta. Era tener el balón, pero le pegábamos para arriba y no estábamos ganando esas pelotas”, apuntó el adiestrado cobresalino.

“Independiente de cualquier cosa, tenemos que mejorar. Nosotros siempre hablamos al empezar la segunda rueda, al organizar y completar el plantel con tres jugadores que nos han servido mucho, que la localía es fundamental”, agregó Huerta.

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Gustavo Huerta y Felipe Villagrán festejan el triunfo de Cobresal sobre Coquimbo Unido

Gustavo Huerta quedó chocho con estos tres puntos ganados ante Coquimbo Unido, más allá de algunas debilidades que reconoció en Cobresal. “En la posición que estamos, tenemos cuatro partidos en casa. Debemos buscar con todo los tres puntos”, manifestó el DT.

Uno de los tres refuerzos a mitad de año del cuadro albinaranja fue Felipe Villagrán, autor de dos asistencias frente a los Piratas. Y también sirvió el balón detenido que terminó en el gol de Christian Moreno, aunque no fue contabilizado como pase-gol.

“Era un partido clave en nuestra pelea. Se nos acaba el margen, quedan menos partidos. Tenemos uno directo contra el rival más cercano, era clave este receso con la victoria. Muy contento”, aseguró Villagrán. Además del zurdo, llegaron al club el portero Matías Olguín, el panameño Janpol Morales y el juvenil de Universidad de Chile Martín Espinoza.

Guillermo Pacheco anotó el 3-1 parcial tras un preciso y potente centro de Felipe Villagrán. (Oscar Tello/Photosport).

El Pipe Villagrán contó detalles de la oferta que le hizo Cobresal. “Cuando decidí venir acá fue por la confianza que me transmitió el profe y la dirigencia. Vine a cumplir un rol importante, quería asumir esa responsabilidad. Todo lo que sea aportar y sumar al equipo es lo que más feliz me hace”, manifestó el exjugador de Everton de Viña del Mar en esta conversación con la periodista Francisca Vargas.

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Así va Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal llegó a 24 puntos en 23 partidos y salió momentáneamente de la zona de descenso directo, mientras que Coquimbo Unido sigue con 29 unidades, aunque tiene pendiente los 21 minutos finales ante Huachipato.