El entrenador de los Piratas se mostró resignado con otra derrota, esta vez ante Cobresal, que anotó sus tres tantos mediante la pelota parada gracias a la tremenda pegada de Felipe Villagrán. Esto dijo el DT aurinegro.

Hernán Caputto sabe perfectamente que Coquimbo Unido no ha podido encontrar el camino correcto en la Liga de Primera 2026. De hecho, en la visita a Cobresal cosechó otra derrota y fue ante un equipo que intenta zafar del descenso directo.

Algo que da cuenta del difícil presente que vive el actual campeón del fútbol chileno. Sobre todo por las mermas que ha tenido en la defensa durante los últimos encuentros. Sin ir más lejos, el lateral derecho Lukas Soza ha tenido que oficiar como zaguero central izquierdo.

Por eso mismo, el balance de los últimos nueve encuentros ligueros es lapidario: el Barbón sólo consiguió dos victorias. Aunque uno de esos partidos quedó suspendido cuando Huachipato vencía 1-0 a los aurinegros en el Francisco Sánchez Rumoroso. Y varias bombas de estruendo detonaron cerca del portero Christian Bravo.

Hernán Caputto sabe que se puso compleja para Coquimbo Unido la recta final de la Liga de Primera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Luego de la caída ante los albinaranjas, Caputto sacó la voz en TNT Sports. “Destaco el pundonor del equipo de luchar hasta el final. Es lógico. Pero tenemos que corregir estos errores que nos llevan a luchar para sacar adelante las cosas. Siempre tenemos reacciones”, aseguró el entrenador.

“Pero tres goles de balones detenidos es mucho para un partido así, muy cerrado y que estaba para cualquiera de los dos. Después buscamos. Encontramos el gol, luchamos, pero no pudimos. Ahora hay que buscar los minutos que quedan tratar de sumar, es importantísimo para nosotros antes del parate”, añadió Caputto.

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Caputto y Coquimbo Unido se aferran a sumar vs Huachipato en la Liga de Primera

Hernán Caputto sabe que Coquimbo Unido debe rescatar algún punto vs Huachipato en la Liga de Primera. Será en aquel partido suspendido que provocó la enorme rabia de Jaime García contra la organización del campeonato. Pero también tiene claro que lo primero es pasar este trago amargo.

“Teníamos en cuenta las transiciones rápidas de Cobresal. Pudimos neutralizar algunas cosas, pero la pelota detenida no. Lo habíamos hablado. Hay que seguir trabajando. El equipo tiene reacción, intenta, juega. Lo hicimos en muchos momentos del partido, pero estos goles ponen todo más cuesta arriba”, afirmó el DT del Barbón.

Juan Fuentes anotó el primer gol de Cobresal en la victoria ante los Piratas. (Oscar Tello/Photosport).

Por cierto, muy pronto puede tener revancha, pues este 16 de septiembre se jugarán los minutos faltantes de ese 0-1 parcial ante los Acereros. “Siempre encontramos una oportunidad. Creíamos que el partido se suspendía, vamos a luchar de cualquier manera esos 21 minutos para sacar algo”, sentenció Caputto en esa conversación con la periodista Francisca Vargas.

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Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido marcha en el 10° lugar de la Liga de Primera con 29 puntos en 22 partidos, aunque tiene por jugar 21 minutos del duelo suspendido vs Huachipato.