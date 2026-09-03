El Coquimbo Unido vs Huachipato fue el partido que se robó todas las miradas en la pasada fecha 21 de la Liga de Primera 2026. Lamentablemente, lo hizo por los motivos menos deseados, ya que terminó siendo suspendido por el lanzamiento de fuegos artificios a la cancha.
Hinchas del cuadro pirata hicieron detener el partido a los 68:15 minutos de juego cuando caían por 1-0, arrojando elementos pirotécnicos desde la Galería Norte que terminaron impactado en Christian Bravo, portero de los acereros.
A Nicolás Gamboa, árbitro del cotejo, no le quedó otra que suspender el compromiso y dejar en manos de la ANFP decidir lo que pasará. Y ojo, que apenas pasaron unos días para ver la postura oficial del ente rector del fútbol chileno.
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ANFP reanudará el cancha neutral el Coquimbo Unido vs Huachipato
Pese a lo grave de estos incidentes, el directorio de la ANFP decidió que este compromiso se reanudará el próximo miércoles 16 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Ambos elencos ya fueron notificados de esta determinación e incluso su información consolidada ya figura en el sitio web oficial del Campeonato Chileno.
Así figura el Coquimbo Unido vs Huachipato en el sitio oficial del Campeonato Nacional.
Este partido es clave para las aspiraciones de ambos elencos. Mientras Coquimbo buscará revertir el 1-0 para acercarse más a los puestos de copas internacionales, Huachipato querrá mantener su ventaja para escapar de la zona de peligro de descenso en la parte baja.
Así marchan Coquimbo Unido y Huachipato en la Liga de Primera 2026
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En síntesis
- Coquimbo Unido vs Huachipato se reanudará el miércoles 16 de septiembre en La Cisterna.
- Christian Bravo, arquero acerero, resultó impactado por elementos pirotécnicos durante el partido.
- Nicolás Gamboa suspendió el duelo a los 68 minutos cuando Coquimbo Unido caía 1-0.