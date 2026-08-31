El DT de Huachipato dio una larga entrevista luego de la suspensión del partido que le ganaban a Coquimbo Unido y evitó meter a todos los hinchas aurinegros al mismo saco, además de mostrar su preocupación por el arquero de 20 años.

Jaime García encontró varias cosas rescatables en el triunfo parcial de Huachipato vs Coquimbo Unido en el partido que se suspendió por las varias bombas de estruendo que el golero Christian Bravo recibió muy cerca de donde estaba. Eso dejó al arquero con problemas auditivos y una conmoción evidente.

De hecho, Bravo fue trasladado en ambulancia al centro asistencial más cercano al estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Una vez que se tomó la decisión de no continuar con el encuentro, García conversó con TNT Sports. “Le llegó al lado. No sé qué te podría decir, se vio la conmoción de lo sucedido”, describió el DT.

“Christian es un cabro muy tranquilo. Estas cosas duelen, el fútbol es deporte. Estábamos haciendo un partido correcto desde lo defensivo, ellos también. Estas cosas no tienen que pasar en el fútbol, no sé qué ocurrirá después. No tengo nada que ver, felicito a los muchachos por la forma que se nos había perdido y desviado”, añadió el entrenador.

El golero Christian Bravo quedó conmocionado y con mareos tras recibir varias bombas de estruendo muy cerca de donde estaba. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El Búfalo prefirió destacar el juego de su equipo, que venía de ocho partidos sin saber de triunfos. Aunque no está confirmado todavía si los puntos quedan para el cuadro Acerero. “Recuperamos las ganas y ese equipo con que era difícil perder. No nos entraban nunca y teníamos personalidad”, admitió García.

“Esto es un comienzo, tenemos muchísimo por mejorar. Pero me gusta esto. Con la entrega se pagan otras cosas. Lo primero es Christian. Y lo demás no sé cómo es. Vengo a jugar fútbol, cumplir 95 minutos. Lo que pase no entiendo mucho, hay disposiciones y normas. Creemos que este es el equipo que me gusta”, insistió el estratego oriundo de Cartagena.

Jaime García evidentemente lamentó lo ocurrido en el Sánchez Rumoroso, pero exculpó a gran parte de los asistentes al estadio. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

De hecho, quiso exculpar a la mayor parte del público que asistió al estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “Siempre hay cosas positivas. Coquimbo tiene su aniversario, hay cosas más importantes que uno o dos que tiraron las bengalas. Eso no puede ensuciar a toda la gente que vino a ver su equipo”, manifestó el otrora defensor central de San Antonio Unido y Deportes Melipilla.

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Jaime García y los bombazos contra Bravo, arquero de Huachipato: “Mucha gente vino como corresponde”

Jaime García manifestó su preocupación total por el estado de Christian Bravo, quien una vez más fue el portero titular de Huachipato. Y también evitó meter a todos los fanáticos de Coquimbo Unido en el mismo saco. “Las cámaras verán quién lo hizo”, aseguró el estratego en esa charla con Rocío Barraza.

La barra de Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Pero hay un 70 u 80 por ciento de la gente que vino a celebrar y a ver a su equipo como corresponde”, aseguró García, quien todavía no puede celebrar los tres puntos. Aunque su equipo estaba en ventaja gracias al gol del uruguayo Sergio Núñez tres minutos antes de la suspensión.

Varios jugadores de Huachipato se acercaron a intentar asistir a Christian Bravo tras las explosiones. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

De todas maneras, lo mostrado por el elenco Acerero le dejó un dulce sabor al DT. “Hasta donde se jugó, defendimos bien y hacíamos bien las cosas. Salíamos de contra ataque. El equipo mostró lo que había desaparecido y me tenía extrañado”, aseveró García.

“Este es el camino, pero es lo que tenemos que hacer. Nos pagan por trabajar, porque la institución esté bien. Esperamos que este sea el inicio de todo para volver a encontrar nuestras raíces”, sentenció Jaime García, quien ahora debe esperar la resolución sobre este encuentro y afinar detalles para recibir a Colo Colo en la fecha 22.

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Revisa el compacto del triunfo parcial de Huachipato vs Coquimbo Unido