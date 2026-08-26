La tienda acerera no sólo cambió la sede del encuentro que se jugará el 6 de septiembre, sino que puso la entrada más barata en $22.500 pesos. Una usura.

Luego de ganar el Superclásico ante la U, el próximo partido que tendrá Colo Colo como visitante será el domingo 6 de septiembre cuando por la jornada 22 en Liga de Primera se enfrente a Huachipato, quien tomó dos medidas importantes.

La primera fue sacar el duelo de su recinto en Talcahuano y apostar por un aforo más grande, llevándose la brega al Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción. Hasta ahí, entendible desde todo punto de vista. Pero lo otro es muy discutible.

Porque la segunda medida que dispuso Huachipato para el duelo ante Colo Colo en Collao fue fijar un abusivo precio de entradas, las cuales ya están en preventa a través del sistema Passline, y que no están al alcance del bolsillo futbolero común.

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Insólitos precios de entradas para Huachipato vs Colo Colo

El boleto más “barato” para los hinchas acereros y albos se ubica en las galerías superiores norte (local) y sur (visita), con un costo de $22.500 pesos más cargos por servicio. Mientras que el más caro se ubica en butacas VIP, que cuesta $60 mil pesos.

En cuanto a las otras localidades del recinto penquista. La tribuna Andes superior vale $25.000, Pacífico Inferior norte (Huachipato) y sur (Colo Colo) con $28.000, mientras que Pacífico Superior norte y sur tiene un precio de $32.000, todo más cargos por servicio.

La situación escaló a un punto que la cuenta oficial del cuadro acerero debió limitar los comentarios tanto en Instagram como X, por temor a los improperios que le puedan llegar por este nuevo abuso contra los hinchas del fútbol chileno y que nadie regula.

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¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo entre Huachipato y Colo Colo por la jornada 22 en Liga de Primera se disputará el domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En síntesis