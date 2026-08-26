El periodista aseguró que al interior de Colo Colo creen que Azul Azul arremetió con la denuncia contra el delantero por sus supuestos vínculos con los acereros.

El Superclásico 200 entre Universidad de Chile vs Colo Colo, que terminó con un 2-1 para los albos en el Estadio Nacional, se seguirá jugando en los pasillos de la ANFP. ¿El motivo? Pues la denuncia de los azules contra Javier Correa en el Tribunal de Disciplina.

La U se fue con todo contra el argentino por sus gestos obscenos una vez consumada la victoria del Cacique en el recinto ñuñoíno, esto luego que el árbitro Juan Lara pasara por alto este hecho en su informe del cotejo.

Sacando cuentas y si Correa termina siendo sancionado, este se perdería el partido ante Huachipato de un par de semanas más, cuestión que hizo que el periodista Juan Cristóbal Guarello lanzara un verdadero bomba.

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Guarello apunta al Caso Sartor en la denuncia de la U contra Colo Colo

En su programa de La Hora de King Kong el periodista partió diciendo que “¿cuál sería el rival contra el que quedaría fuera Javier Correa? Huachipato. Entonces, qué es lo que están diciendo en Colo Colo: que habían arreglado, total jugó contra la U, de no hacer la denuncia”.

Javier Correa fue denunciado por Universidad de Chile tras polémicas gestos tras el Superclásico. | Foto: Photosport.

“Entonces, se olvida el asunto, pero parece que llegó el llamado del más allá diciendo ‘Oye, sácamelo contra Huachipato’. La vieja amistad para que no juegue contra Huachipato”, añadió.

Para cerrar, Guarello aseguró que “eso es lo que dicen al interior de Colo Colo y están muy enojados, muy enojados con esto de Javier Correa”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Albos y acereros se verán las caras el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio CAP. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis