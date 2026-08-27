El cuadro acerero, que atraviesa una delicada racha a nivel de resultados con Jaime García como DT, aprovechó la lesión de Rodrigo Odriozola para sumar un nuevo nombre.

No ha sido un segundo semestre fácil el que está atravesando Huachipato. El equipo de Jaime García se metió en un preocupante espiral de malos resultados, a tal punto de que se alejó de los puestos de copas internacionales e incluso mira más de cerca la pelea por el descenso.

Por lo mismo, la escuadra acerera se ha movido por sumar gente para poder levantar un poco el nivel del equipo. Y ojo, que lo está haciendo incluso con el libro de pases ya cerrado.

Al arribo del uruguayo Sergio Núñez, quien firmó poco antes del plazo máximo para fichar, se sumó en las últimas horas la contratación del también charrúa de 27 años Erik de los Santos desde Racing de Montevideo.

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El nuevo refuerzo de Huachipato para romper con la mala racha

De acuerdo a información del periodista Sergio Godoy Acosta, los acereros alcanzaron un acuerdo total para quedarse con los servicios del volante/extremo uruguayo Erik de los Santos.

El charrúa llega tras jugar 18 partidos en el primer semestre con la camiseta de Racing de Montevideo, marcando con esto su vuelta al fútbol chileno luego estar en el 2025 en Unión La Calera.

Erik de los Santos vuelve al fútbol chileno tras militar en Unión La Calera en la temporada 2025. | Foto: Photosport.

Los acereros lograron su arribo aprovechando la delicada lesión que sufrió Rodrigo Odriozola. El arquero uruguayo quedó out por una rotura del ligamento cruzado, motivo por el que el club pudo traer un refuerzo de emergencia al quedarse sin su meta por más de 120 días.

Huachipato de momento marcha 12° con 24 puntos en la Liga de Primera 2026 tras 20 fechas jugadas. Su próximo partido será ante Coquimbo Unido este domingo 30 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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En síntesis