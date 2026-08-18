El entrenador de Huachipato no logra conseguir buenos resultados en el inicio de la segunda rueda y está muy cuestionado.

Huachipato perdió por 5-1 ante Palestino en La Cisterna y estiró un presente muy complejo, en el que ya suma 50 días sin conocer una victoria.

La última data del 28 de junio, cuando consiguió un triunfo contra Temuco en Copa Chile. Luego de eso, acumula seis encuentros sin poder cleebrar.

Perdió ante Deportes Concepción y Puerto Montt en el mismo certamen, quedando eliminado de la fase de grupos. Racha que se mantiene en el torneo.

Difícil momento vive García en Huachipato

Huachipato no logra levantar cabeza

En la primera fecha igualó sobre el final ante Cobresal 3-3, un envión que no contribuyó a mejorar ya que en la Liga de Primera enrieló tres derrotas consecutivas y bajó al 11° lugar de la tabla.

Antes de la fea caída ante los árabes, cayó contra U de Chile y Everton. Los Oro y Cielo también los golearon, por 4-1, lo que tiene muy complicado a Jaime García en la banca acerera.

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De hecho tras el duelo ante Palestino el DT no asistió a conferencia de prensa, siendo su ayudante Diego Santelices el que concurrió a la sala, en una señal de mal augurio para García.

Habrá que ver lo que sucede en estos días con García, que sacó campeón el año pasado a Huachipato de Copa Chile y que ahora pende de un hilo. Quizás, el sábado ante Limache en Talcahuano, tenga su última carta.