El ex volante aseguró que la UC debe centrar sus energías en tratar de meterse en el podio de la Liga de Primera 2026, ya que así se podrá asegurar jugar en copas internacionales el próximo año.

En Universidad Católica siguen procesando la dura eliminación que sufrieron en esta Copa Libertadores 2026. Los cruzados poco hicieron en la llave ante Estudiantes de La Plata, cayendo por 3-0 en el Claro Arena luego de rescatar un buen empate 1-1 en la ida jugada en Argentina.

Con este adiós en los octavos de final del certamen continental a la UC solo le queda centrarse en lo que se viene en la Copa Chile y la Liga de Primera 2026, competencias donde siguen con vida pensando en los últimos meses del año.

Sin embargo, hay quienes creen que sería sano bajar algo de expectativas, sobre todo en el torneo, donde se está a lejanas 16 unidades del líder Colo Colo. Así lo siente Jorge “Kike” Acuña, quien en charla con ADN Radio aseguró que está casi imposible alcanzar al Cacique.

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Kike Acuña define por lo que debe luchar Universidad Católica en estos meses

El ex volante aseguró que “se ve súper difícil el panorama. Desafortunadamente, hoy nos encontramos con las manos vacías, sin par ni pedazo. Para mí, Colo Colo es prácticamente inalcanzable, más allá de lo que pueda suceder este domingo en el Superclásico. Incluso no jugando bien, Colo Colo no pierde”.

“Me parece que Universidad Católica se tiene que despedir de la pelea por el campeonato y tratar de optar al Chile 2 o Chile 3, para seguir participando en copas internacionales”, agregó Acuña.

Universidad Católica volverá a la Liga de Primera a 16 puntos del líder Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre la dura eliminación ante Estudiantes, el Kike declaro que “el equipo careció de profundidad, de poder ofensivo, con jugadores que no estaban en su posición. Católica no estuvo en la cancha y terminó perdiendo contra un equipo que estaba tres peldaños arriba por individualidades. Como hincha, duele haber estado tan cerca de avanzar de los cuartos de final y no haberlo conseguido”.

“Los hinchas esperaban algún refuerzo para esta instancia, pero no sé si un refuerzo hubiese sido la solución para evitar la derrota… Más allá de la falta de refuerzos, Católica se vio disminuida porque tenía muchos titulares lesionados, por ahí pasa el bajo rendimiento del equipo”, concluyó.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción ante Ñublense este sábado 22 de agosto a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis