Los Albos están obligados a ganar para volver a estirar la ventaja en la cima del torneo chileno.

Colo Colo disputa una nueva fecha de la Liga de Primera. Esta vez se medirán ante O’Higgins de Rancagua, con la misión de seguir en la senda del triunfo.

Los Albos han sido el mejor equipo del torneo chileno en el 2026. Su lugar en la tabla lo demuestra, ya que son líderes con 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, aunque el Romántico Viajero ya jugó y ganó en esta fecha contra Deportes Limache.

O’Higgins ha mostrado cosas muy buenas en esta temporada, sobre todo a nivel internacional, pero las partidas de Francisco González (Tijuana) y Martín Sarrafiore (Atlante) ha golpeado a la planificación de Lucas Bovaglio. Van por la sorpresa a Macul.

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