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Fútbol chileno

Colo Colo vs O’Higgins MINUTO a MINUTO: formaciones y todos los detalles de la Liga de Primera

Los Albos están obligados a ganar para volver a estirar la ventaja en la cima del torneo chileno.

Por César Vásquez

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Colo Colo será local ante O'Higgins.
© PhotosportColo Colo será local ante O'Higgins.

Colo Colo disputa una nueva fecha de la Liga de Primera. Esta vez se medirán ante O’Higgins de Rancagua, con la misión de seguir en la senda del triunfo.

Los Albos han sido el mejor equipo del torneo chileno en el 2026. Su lugar en la tabla lo demuestra, ya que son líderes con 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, aunque el Romántico Viajero ya jugó y ganó en esta fecha contra Deportes Limache.

O’Higgins ha mostrado cosas muy buenas en esta temporada, sobre todo a nivel internacional, pero las partidas de Francisco González (Tijuana) y Martín Sarrafiore (Atlante) ha golpeado a la planificación de Lucas Bovaglio. Van por la sorpresa a Macul.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Colo Colo vs O’Higgins:

¿Cómo salieron en la primera rueda?

Los duelos entre Colo Colo y O'Higgins siempre son especiales. En la primera rueda, los Albos se impusieron por 1-0 en Rancagua. Claudio Aquino anotó el único gol. Curiosamente, el argentino no fue citado para el encuentro de esta tarde.

Formación de Colo Colo

Estos son los jugadores que manda a la cancha Fernando Ortiz ante O'Higgins:

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El gran refuerzo de O'Higgins

Así como partieron Francisco González y Martín Sarrafiore, O'Higgins sumó para este segundo semestre a Walter Bou. El ex Boca Juniors viene desde Lanús y estará en la banca en este encuentro contra Colo Colo, esperando poder hacer su debut tras arribar esta semana.

La formación de O'Higgins

Estos son los elegidos por Lucas Bovaglio para medirse a Colo Colo:

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Colo Colo ya está en casa

Los jugadores de Colo Colo aterrizan en Pedrero y se preparan de cara al partido contra O'Higgins, el cual comienza a las 17:30 horas.

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Así luce el Estadio Monumental

Poco a poco comienza a llegar el público a Macul. Hay un 60% de humedad y 14° grados en estos momentos. Los hinchas llegan bien abrigados al Estadio Monumental.

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El regreso de Correa

Entre las novedades albas, está la vuelta de Javier Correa luego de cumplir tres fechas de castigo por hablar contra el arbitraje. Claro que el argentino comenzará en la banca y se mantendrá como estelar Maximiliano Romero. También estará en la banca el nuevo refuerzo, Iván Román.

Vozinha fuera

El refuerzo más esperado de Colo Colo, Vozinha, no fue convocado para este encuentro ante O'Higgins. También quedó fuera de la nómina Claudio Aquino. El primero está realizando su preparación física, mientras el segundo está descartado por decisión técnica.

Nueva camiseta de Colo Colo

Colo Colo estrenará su tercera camiseta ante O'Higgins, la cual es de color plateado en honor a la conquista de la Copa Libertadores en 1991.

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¿Dónde ver a Colo Colo vs O'Higgins?

El duelo de la 19° fecha de la Liga de Primera podrá ser visto en tv en TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max.

¿A qué hora juega Colo Colo vs O'Higgins?

Los Albos enfrentarán al Capo de Provincia este domingo 16 de agosto a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental de Macul.

Partidazo en Macul

Hola amigos, bienvenidos a un nuevo MINUTO a MINUTO. Esta vez, Colo Colo enfrenta a O'Higgins por la 19° fecha de la Liga de Primera. Alerta de buen fútbol en Macul.

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