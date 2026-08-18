Arturo Vidal señala estar en un gran momento físico, a pesar de admitir que la velocidad es algo que se pierde con el tiempo.

Arturo Vidal ha sido titular todo el año en Colo Colo sin sufrir grandes lesiones. A pesar de esa regularidad, muchos cuestionan su momento en la defensa de los albos, sobre todo cuando queda mal parado.

Comentarios que le resbalan al King. “Esa es una tontera de lo más grande, me río ya”, explicó en el streaming que realizó. Incluso desafió a sus detractores: “Hoy (ayer) puedo jugar otro partido más, en serio”.

Luego detalló que se siente en plenitud. “Físicamente estoy hecho un animal, de verdad. Estoy espectacular” y explicó lo único que lo diferencia de hace 15 años. “La gente piensa que con el tiempo… uno solo va perdiendo la velocidad, por eso hay que trabajar la potencia, la fuerza”.

Vidal se tiene fe para jugar contra la U

Vidal señala que está volando

De hecho quiere hacer el challenge de subirse a una trotadora para demostrar que está como toro. “En cualquier momento puedo hacer el récord, subirme a la máquina para hacer 10 kms para que vean que estoy volando. De verdad estoy muy bien”, señala.

“En Barcelona hice 10 kms en 37-38 minutos, algo así, volando. Ahora no lo he hecho, pero 3 kms lo hago en 11 minutos o 10 y medio, con 39 años. Pero acá te sacan y dicen que no estás físicamente”, agrega.

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Se defiende de esa sustitución que determinó Fernando Ortiz ante O’Higgins. “Escuché que me cambiaron porque debía tener algún dolor, que no aguantaba. Me sacaron porque el entrenador quiso, pero pude seguir jugando”, manifestó.

“Tengo madurez, quiero estar siempre, más ahora que estamos cerca de la 35. No estoy para jugar 90, estoy para jugar 180. Hoy me levanté al gimnasio, porque necesito más”, cerró la idea.