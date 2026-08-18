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Universidad de Chile

Octavio Rivero vuelve a entrenar y aparece como opción en U de Chile para el Superclásico

El delantero uruguayo entrenó a la par de sus compañeros en el CDA, donde lo revisan para ser alternativa ante Colo Colo.

Por Cristián Fajardo C.

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Octavio Rivero se recupera antes del Superclásico.
© U de ChileOctavio Rivero se recupera antes del Superclásico.

Universidad de Chile alista su plantel para recibir el domingo a Colo Colo, en la edición número 200 del Superclásico de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

En ese sentido, la U sorprende en la previa del gran choque del fútbol chileno, con un inesperado regreso de un “refuerzo” que sólo ha jugado dos partidos en la temporada.

Todo, porque avisan que Octavio Rivero ya recibió la luz verde para entrenar junto a sus compañeros, donde no pierde la ilusión de ser una variante en el Superclásico.

Octavio Rivero entrena a la par en la U. Foto: U de Chile.

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Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile, luego de ser operado en una rebelde lesión en la rodilla que significó una cirugía.

En ese sentido, el uruguayo ha ido evolucionado, respetando los tiempos, para dar una alentadora noticia a los hinchas azules que esperan verlo brillar, hace bastante meses.

“Octavio Rivero entrenó con normalidad junto a sus compañeros, donde ya corren aires de ilusión para ser alternativa en el Superclásico”, explicaron en el citado medio.

Si bien es acelerado confirmarlo para el duelo ante Colo Colo, en la U tienen ilusión que se ponga rápidamente a las ordenes de Fernando Gago para pelear el puesto en el ataque.

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