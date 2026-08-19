Mediante un comunicado, el canal dueño de los derechos del fútbol chileno anunció que este partido entre Universidad de Chile ante Colo Colo será "el encuentro con mayor innovación en la historia" de la señal.

Tanto Universidad de Chile como Colo Colo afinan los últimos detalles para jugar el Superclásico 200 del fútbol nacional, pero también en TNT Sports se liman algunas asperezas para una transmisión con grandes novedades. De hecho, en la estación televisiva dueña de los derechos no escatiman en la promoción.

Aseguraron que “se trata del partido con mayor innovación en la historia del canal”. Y contaron que habrá unas 32 cámaras para seguir todos los detalles del encuentro más grande que tiene el fútbol chileno. Eso sí, apuntaron que las más relevantes originalidades serán dos.

Una ya estuvo presente en el Clásico Universitario del primer semestre: la RefCam, que en aquel partido fue llevada por el juez central Diego Flores. Y que evidentemente, en el duelo entre azules y albos será utilizada por Juan Lara, quien fue designado para pitar.

En la cintura de Diego Flores se puede apreciar la RefCam que se dispuso para el Clásico Universitario que ganó la U con gol del Gato Lucero. (Pepe Alvujar/Photosport).

“La gran novedad serán las incorporaciones de las RefCam y tecnología de línea de gol. Se sumarán a la ya tradicional Robycam, encargada de seguir el juego desde el espacio aéreo para tener las mejores jugadas y momentos en diferentes ángulos”, difundió TNT Sports a través de un comunicado.

Así se veía la RefCam de Diego Flores en el Clásico Universitario. (Captura TNT Sports).

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Así se vio la RefCam que TNT Sports usará para el Superclásico 200

Luego del Clásico Universitario que Universidad de Chile ganó por 1-0 con gol del Gato Lucero, TNT Sports difundió un video con algunas imágenes de la RefCam que Juan Lara utilizará durante el Superclásico. Da una sensación muy inmersiva, tal como se apreció en el Mundial 2026.

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.