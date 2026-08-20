El técnico argentino ya vivió duelos de esta envergadura en la banca de Racing, Chivas y Boca Juniors.

Fernando Gago ha logrado levantar el nivel de Universidad de Chile, pero ahora se enfrenta a uno de los exámenes más complejos del año: el Superclásico ante Colo Colo.

El entrenador argentino si bien tiene una joven carrera con el buzo, ya ha tenido experiencia en duelos que embarcan una enorme rivalidad. Le sucedió en Racing, Chivas de Guadalajara y Boca Juniors, con más caídas que abrazos, algo que intentará dejar en el olvido en el Bulla.

Los clásicos de Fernando Gago

En el primer club grande que dirigió Fernando Gago fue en Racing Club. En la Academia sintió por primera vez lo que era medirse ante un oponente ante el cual los hinchas jamás quieren perder, como lo es Independiente. Ahí cosechó 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

La siguiente vez que estuvo al mando de un gigante, fue con Chivas de Guadalajara. Si bien el Rebaño Sagrado tiene a Atlas y América como grandes rivales, es ante las Águilas el duelo que recibe el carácter de clásico nacional. Contra ellos, tuvo 6 duelos: 3 derrotas, 2 empates y 1 triunfo.

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Finalmente, en su paso por Boca Juniors, solo se midió en una ocasión ante River Plate, pero probablemente fue su experiencia más traumática en clásicos, Cayó por 2-1 de visita en el Monumental, dejando una muy mala imagen. De hecho, fue despedido luego de ese encuentro ante los Millonarios.

En total en 11 clásicos dirigidos, Fernando Gago tiene un saldo de 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Números negativos que intentará comenzar a cambiar con el buzo de Universidad de Chile. En el Bulla ya vivió otro duelo con rivalidad, como lo es ante Universidad Católica, y salió victorioso.

Fernando Gago dirigiendo a Boca ante River en el Monumental en el 2024. Imagen: Getty

El partido entre la U y Colo Colo será este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional de Ñuñoa. Los Azules buscarán recortar los 10 puntos de distancia que tienen con los Albos, quienes son los líderes de la Liga de Primera.