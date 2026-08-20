El ex jugador utilizó sus redes sociales para confirmar el motivo del quiebre con Gala, con quien se iba a casar tras apenas cinco meses de pololeo.

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse por sus propios protagonistas. Luis Jiménez, a través de sus redes sociales, admitió que le fue infiel a Gala Caldirola, con quien se iba a car tras apenas cinco meses de pololeo, con su ex esposa, María José “Cote” López.

Por medio de su Instagram personal el ex jugador escribió que “quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente”.

“Quiero ser claro respecto de la persona con la que fui infiel. No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella, no existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”, añadió.

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Luis Jiménez asume infidelidad

Sobre su relación con Cote López, el ex Palestino aseguró que “hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan”.

“Lo que hice estuvo mal y la responsabilidad es solo mía. Quiero pedirle perdón a Gala y también a nuestras familias, que se han visto involucradas y afectadas por mis decisiones. Quiero agradecerle por todo lo que me dio, por lo que compartimos, por su cariño, su forma de ser y por todo lo bueno que dejó en mi vida y en la de quienes me rodean”, añadió.

Luis Jiménez con Gala Caldirola en el último Festival de Viña del Mar 2026. | Foto: Aton.

Por su parte Gala Caldirola también admitió que fue víctima de esta infidelidad, afirmando que “otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por toda esto que además, públicamente se siente humillante. Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que si se atreve a darse el lugar que se merece”.

“Tu puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y marcharte de ese lugar al que realmente no perteneces. Por que no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona”, concluyó.

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En síntesis