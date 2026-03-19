Hace algunos días, un inesperado romance sacudió a la farándula nacional: el exfutbolista Luis Jiménez confirmó su relación con la exchica reality Gala Caldirola. La noticia no pasó desapercibida y generó diversas reacciones, entre ellas la de Mauricio Isla, exesposo de la española, quien decidió eliminar al Mago de Instagram.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que el ex Colo Colo no solo habría eliminado al exseleccionado nacional, sino que hay otro exfutbolista que también dejó de seguir: Mauricio Pinilla, quien también tuvo un breve romance con Gala.

Revelan que Isla también eliminó a Pinilla

En Hay que Decirlo, el panel estaba analizando el romance entre Gala y Jiménez, y el hecho de que el ex jugador de Colo Colo eliminó al “Mago”, ante esto, Gissella Gallardo reveló que no es la primera vez que el “Huaso” toma esas decisiones.

“Yo tengo un conocido que Mauricio Isla también lo eliminó. Conocido de mi casa, que pasó lo mismo que ahora”, comentó la pareja de Pinigol, a lo que Nacho Gutiérrez le pregunta si Mauricio lo bloqueó. “Lo eliminó, sí2, agregó la panelista.

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El romance de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Luego de que fotos de una escapada al sur de Chile encendiera las alarmas en los cibernautas, fue el mismo exfutbolista quien confirmó el romance a través de sus redes. “No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece”.

“Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, puntualizó en su publicación.

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En síntesis: