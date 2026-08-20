El Cacique debe explicar los problemas que tuvo para poder efectuar el pago de las cotizaciones previsionales correspondiente al mes de junio.

Colo Colo debe arreglar un lío a nivel institucional luego de la denuncia que recibió hace algunas jornadas. La Unidad de Control Financiero acusó al Cacique de no pagar las cotizaciones que corresponden al pasado mes de junio, lo que podría acarrear un castigo a nivel deportivo.

Por lo mismo y para evitar cualquier resta de puntos los albos rápidamente reaccionaron a esto, asegurando que todo se trató de un error de sistema, el que luego que fue corroborado por el banco Scotiabank.

Pues bien, todos estos antecedentes la dirigencia de Blanco y Negro deberá presentarlos Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia para la cual ya hay fecha de audiencia.

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El día en que Colo Colo debe presentarse al tribunal para defender sus puntos

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, la audiencia quedó pactada para el martes 25 de agosto a las 18:00 horas, siendo en formato telemático. En un principio debió ser el pasado miércoles 19, pero terminó siendo reagendada.

En esta instancia el Popular expondrá sus descargos y explicará todo lo ocurrido, donde presentarán como prueba una carta enviada por el banco Scotiabank que asegura que todo se trató de un error de sistema.

Colo Colo deberá defender ante le tribunal los puntos ganados en cancha. | Foto: Photosport.

“Fuimos notificados, pero es un problema del proceso administrativo del banco con el cual trabajamos. Nosotros consignamos los valores el 7 de julio, pero hubo un problema de procedimientos internos del banco. Tenemos todo acreditado, las platas siempre estuvieron disponibles y lo haremos llegar al Tribunal”, explicó hace unos días el propio Aníbal Mosa al respecto.

Cabe destacar el reglamento contempla la pérdida de tres puntos por una infracción de este tipo de sanciones. Sin embargo, en el pasado han existido casos de clubes que terminaron saliendo libres de cualquier sanción al poder acreditar que todo se trató de un error ajeno.

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En síntesis